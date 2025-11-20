Hvali je cijeli svijet! Naša misica Laura objavila službenu fotku u bikiniju uoči finala natjecanja

Hrvatsku predstavnicu na Miss Universe hvale iz cijelog svijeta, a nova službena fotka u bikiniju dodatno je oduševila publiku.

Samo nas još nekoliko sati dijeli od 74. izbora Miss Universe u Tajlandu, a hrvatska predstavnica Laura Gnjatović i dalje je među najviše spominjanim kandidatkinjama.

Uoči završne večeri Laura je na Instagramu podijelila svoju službenu fotografiju u bikiniju u kojem se predstavila na natjecanju.

Laura Gnjatović Foto: Profimedia

Na fotografiji izgleda izuzetno samouvjereno i profinjeno, a upravo takav nastup pratio ju je tijekom cijelog natjecanja.

Fotku pogledajte OVDJE.

Galerija 25 25 25 25 25

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Reakcije stižu sa svih strana i cijeli je svijet hvali — od publike, međunarodnih fan stranica pa sve do stranih pratitelja koji je otvoreno svrstavaju među favoritkinje ovogodišnjeg izbora.

''Idemo, Hrvatska'', ''Wow'', ''Ljubav, ljubav i samo ljubav'', ''Jasno je tko će biti prvi'', ''Tako lijepa žena'', ''Top!'', ''Naš europski favorit'', ''Zanosna kao i uvijek'', ''Savršenstvo'', ''Ova žena'', ''Predivna'', ''Idemo Laura'', ''Najljepša žena na svijetu'', dio je komentara s Instagrama.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: PR

Laura se javila i za Dnevnik Nove TV i otkrila kako su izgledale pripreme. Prilog pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: In Magazin

Kada je finale svjetskog izbora Miss Universe i gdje ga možete pratiti? OVDJE saznajte detalje.

Srpski mediji hvale našu misicu Lauru, OVDJE pročitajte što pišu o njoj!

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Laura Gnjatović Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zimska idila udvoje! Boris Rogoznica objavio fotku iz kreveta s misterioznom ženom

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Kako izgleda danas? Život ju je odveo u drugom smjeru nakon legendarne ''Dinastije''

Pogledaji ovo Celebrity Nova drama na Miss Universe! Jedna od misica hitno hospitalizirana nakon strašnog pada