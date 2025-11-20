Pretraži
''Jasno je tko će biti prvi''

Hvali je cijeli svijet! Naša misica Laura objavila službenu fotku u bikiniju uoči finala natjecanja

Piše H.L., Danas @ 09:41 Celebrity komentari
Laura Gnjatović Laura Gnjatović Foto: Profimedia

Hrvatsku predstavnicu na Miss Universe hvale iz cijelog svijeta, a nova službena fotka u bikiniju dodatno je oduševila publiku.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Pogledajte u kakvim je cipelama Elon Musk došao na prijem u Bijeloj kući
fotka je hit!
Što je ovo?! Svi su gledali u Muskova stopala zbog onoga što je obuo
Što predviđaju kladionice za 74. izbor Miss Universe?
naša laura među favoritima!
Što kažu kladionice za izbor Miss Universe? Hrvatskoj predviđaju povijesni uspjeh!
Mladi miljenik publike Jakov Jozinović premijerno predstavio svoj prvi singl
''Ako Bog da...''
Miljenik publike Jakov Jozinović premijerno predstavio svoj prvi singl!
Hoćete li gledati izbor za miss i podržati našu Lauru?
recite nam u anketi
Hoćete li gledati izbor za miss i podržati našu Lauru?
Ima li naša Laura šanse za pobjedu na izboru za Miss Universe?
bliži se veliki trenutak!
Ima li naša Laura šanse za pobjedu na izboru za Miss Universe?
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Josip Radeljak Dikan pohvalio se putovanjem svoje kćeri Lane Radeljak
''nije propustila...''
Dikan se pohvalio potezom svoje kćeri koji ga je oduševio: ''Ponosan sam na moje suho zlato''
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
Meri Goldašić razvela se od supruga Jure
potvrdila šuškanja
Razvodi se Meri Goldašić! ''Dugo smo tražili načine, razgovarali...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Andrej Plenković u državnom posjetu Italiji: Sastao se s Meloni
SUSRET U RIMU
Plenković se sastao s Meloni: Dočekala ga je riječima koje nije očekivao
Uhićen mladić zbog požara u neboderu Vjesnika
Oglasila se policija
Uhićen mladić zbog požara u Vjesniku: "Ušli smo u zgradu..."
Akcija policije i USKOK-a: U tijeku su uhićenja u tri hrvatska grada
pali zbog korupcije
Akcija policije i USKOK-a: U tijeku su uhićenja u tri hrvatska grada, procurila dva imena
show
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
7 psihosomatskih bolesti: Gdje boli kad duša boli? Ovako psiha utječe na tijelo
Piše psihologinja
7 psihosomatskih bolesti: Gdje boli kad duša boli? Ovako psiha utječe na tijelo
7 uobičajenih lijekova koji mogu uzrokovati gubitak pamćenja
I moguće alternative
7 uobičajenih lijekova koji mogu uzrokovati gubitak pamćenja
zabava
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Nezgodno
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Testirajte znanje i tehniku – ovaj kviz otkriva prave znalce
Pokažite što znate!
Testirajte znanje i tehniku – ovaj kviz otkriva prave znalce
tech
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Matematičari hvale Googleov AI: "Nudi mogućnost bavljenja matematikom u dosad neviđenim razmjerima"
Nije problem, već naprotiv
Matematičari hvale Googleov AI: "Nudi mogućnost bavljenja matematikom u dosad neviđenim razmjerima"
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
Što to točno znači?
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
sport
Tužna vijest potresla hrvatski sport: Preminuo jedan od najboljih trenera
Ogroman gubitak za gimnastiku
Tužna vijest pogodila hrvatski sport: Preminuo jedan od najboljih trenera
Trebao je biti najskuplji Hrvat i igrač Liverpoola, a sada spašava karijeru odlaskom iz kluba?
neizvjesna budućnost
Trebao je biti najskuplji Hrvat i igrač Liverpoola, a sada spašava karijeru odlaskom iz kluba?
Lamine Yamal unajmio VIP prostor u klubu, puštao je samo djevojke: "Sve im je bilo plaćeno"
Španjolci bruje
Lamine Yamal unajmio VIP, djevojke pile besplatno, tražio je jedno: "Molimo vas, ostavite..."
tv
Kumovi: Prekrasan dan za Zaglavčane – sreći nema kraja!
KUMOVI
Prekrasan dan za Zaglavčane – sreći nema kraja!
MasterChef: Izgleda da su svi bili iznenađeni Markovim odličnim tanjurom - čak i on sam!
DOBAR SPOJ
Izgleda da su svi bili iznenađeni Markovim odličnim tanjurom - čak i on sam!
MasterChef: Korejski začin na hrvatski način! Pogodite koje naše jelo Cheolhui Lee obožava - nikako hladno!
NEOBIČNO!
Korejski začin na hrvatski način! Pogodite koje naše jelo Cheolhui Lee obožava - nikako hladno!
putovanja
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Izbacite s jelovnika
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
novac
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
Recept za brze fritule
TAKO JEDNOSTAVNO
Imamo najlakši recept za brze fritule, gotove su za tren i savršene
sve
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene