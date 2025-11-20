Od MasterChefa do borbe s epilepsijom: Tko je Meri Goldašić, čiji je razvod šokirao javnost?

Meri Goldašić danas se može pohvaliti impozantnim brojem pratitelja na društvenim mražama, a upoznali smo je u našem MasterChefu.

Naša influencerica Meri Goldašić iznenadila je svoje pratitelje objavom da se razvodi od supruga Jure.

Ta 31-godišnjakinja iz Šibenika jedna je od najprepoznatljivijih hrvatskih influencerica, a šira javnost upoznala ju je prije dvije sezone, kada se pojavila kao kandidatkinja u našem ''MasterChefu''. Ondje je privukla pažnju energijom, osobnošću i kreativnošću, a njezin nastup bio je prekretnica koja joj je doslovno promijenila život.

''Pa reći ću u brojkama, ja jako volim brojke i one su mi nekako najbolje mjerilo za sve u životu - 30 tisuća pratitelja sam imala prije MasterChefa, 80 pri kraju emitiranja showa - 80 tisuća, tako da me MasterChef definitivno lansirao u jednom smjeru u kojem sam htjela ići. Pomogao mi je puno i pomogao mi je da ljudi vide tu jednu stranu mene koju ja ne objavljujem puno na društvenim mrežama. Recimo, u MasterChefu sam svaki dan plakala, svaki dan sam cmizdrila i pokazala tu jednu stranu koju inače ne pokazujem'', rekla je Meri svojedobno za naš IN magazin.

Na Instagramu je danas prati nešto više od 200 tisuća pratitelja, a na TikToku više od 230 tisuća. Ove je godine osvojila i prestižnu titulu Influencerice godine i time potvrdila svoj status jedne od najutjecajnijih osoba na regionalnoj digitalnoj sceni.

Smiješni videi, blještavilo, putovanja i njezine zavidne kombinacije nisu jedino što ona ondje objavljuje. Iskreno priča i o svojoj borbi s viškom kilograma. Više o tome pisali smo OVDJE.

''Ja sam prvih pet kila skinula u MasterChefu od nervoze, to je krenulo tad. Nisam imala kad jest, nisam mogla jest, bila sam pod stresom, to mi se desilo prvi put u životu. Inače sam, kad god bih bila pod stresom, išla jest. Dogodio se onaj učinak kojem sam se cijeli život molila. Molim te da od stresa počnem mršavjet i tako dalje. Imala sam neko predznanje jer to debljanje nije trajalo cijeli život, to se desilo nakon drugog poroda. Više se nikad u životu ne želim dovesti u tu fazu, eto, najviše zbog svog zdravlja, ali i zbog izgleda'', objasnila je za IN magazin.

Na društvenim mrežama pričala je i o estetskim operacijama, a poznato je da je operirala nos i grudi.

Također se zna i da Meri ima epilepsiju, a za naš portal svojedobno je pričala o bolesti koja joj je osporila puno toga u životu, ali ju puno toga i naučila. Iako već dugo nije imala napadaj, strah od njega svaki dan proživljava.

''Da, nažalost. Sigurno mi svaki dan nekoliko puta prođe kroz glavu ta misao da bih mogla dobiti napadaj, iako ga nisam imala već 18 godina. Dio mene je siguran da sam završila s epilepsijom te se uredno moram podsjetiti da je posljednji napadaj bio jako davno. Mislim da je to ostavilo traga na psihi i da će biti potrebno puno vremena dok taj strah potpuno ne nestane'', rekla nam je Meri svojedobno, a što nam je još tada ispričala, pročitajte OVDJE.

Živjela je u Danskoj i Švedskoj, no život u Hrvatskoj ipak joj najviše odgovara. Majka je dvojice sinova, a iza nje je i razvod od prvog supruga.

''Što da ti kažem, grozno, iskreno. Uopće se na tu foru neću šaliti. Bilo mi je koma. Moja je greška, reći ću svima da paze na to, što ja nikom nisam pričala o svojim bračnim problemima, nikom osim prijateljicama i sestri, i onda kad je došlo do tog trenutka da se mi razvodimo, svima je to bilo iz neba u rebra i onda naša balkanska narav - što napravi prvo? Okrivi ženu. Odnosno, prvo kaže: 'Ajde, sjedi, šuti, nije ti ništa jer cijelo vrijeme se smiješ.' Bio mi je najteži dio što sam sve to morala sama'', priznala je za IN magazin.

''Ja za njega kažem da je on najbolji bivši muž na svijetu. On sve svoje odrađuje. Mi smo u super odnosima. Ja njegovu obitelj i dalje jako volim, evo neki dan sam mu se s mamom vidjela. Moj sin obožava svog tatu. Nikada u životu nije čuo ružnu riječ o njemu'', dodala je.

