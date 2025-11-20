Što kažu kladionice za izbor Miss Universe? Hrvatskoj predviđaju povijesni uspjeh!

Kladionice za Miss Universe predviđaju da bi Laura Gnjatović trebala biti među top 10 na 74. izboru za Miss Universe.

Ovih dana na specijaliziranim platformama mogu se pratiti šanse za pobjedu kandidatkinja na 74. izboru za Miss Universe, a prema podacima s Polymarketa, situacija je sve zanimljivija — posebno za Hrvatsku, jer naša Laura Gnjatović ulazi među top 10 favoritkinja.

Na prvom mjestu je Meksiko. Drugo mjesto zauzela je Venezuela. Na trećoj poziciji nalazi se Tajland, domaćin ovogodišnjeg natjecanja, što dodatno pridonosi njezinoj vidljivosti.

Odmah iza njih, Filipini drže četvrto mjesto. Veliko iznenađenje je Obala Bjelokosti, koja je zasjela na petu poziciju i time ušla u sam vrh favorita. Portoriko je zauzeo šesto mjesto, dok je Otočje Turks i Caicos na sedmoj poziciji.

U gornjem dijelu ljestvice nalaze se još i Kolumbija na osmom te Argentina na devetom mjestu.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

I odmah nakon njih — Hrvatska. Deseto mjesto pripalo je našoj Lauri , što je ogroman uspjeh i potvrda da je na svjetskoj pozornici privukla pozornost publike i fanova iz cijelog svijeta.

Kladionice za Miss Universe Foto: Polymarket/Screenshot

Inače, ako bi Laura ušla u top 10 to bi bio najbolji rezultat Hrvatske u povijesti ovog natjecanja.

Laura Gnjatović Foto: Profimedia

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Najbolji hrvatski rezultat na izboru za Miss Universe postigla je Sarah Ćosić davne 2009. godine, kada je ušla među top 15 najljepših žena svijeta. Veliki uspjeh ostvarila je i Elizabeta Burg 2012., plasiravši se u top 16, a isti rezultat ponovila je i Shanaelle Petty 2017. godine.

Godine 2019. istaknula se i Mia Rkman, koja je ušla u top 20, što je ujedno i posljednji značajniji hrvatski plasman na ovom prestižnom natjecanju.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

Naša misica Laura objavila je službenu fotku u bikiniju uoči finala natjecanja. Više saznajte OVDJE.

A kada je finale i gdje ga možete pratiti saznajte OVDJE.

Lijepa Zadranka javila se za Dnevnik Nove TV iz Tajlanda, a kako su tekle pripreme za veliko natjecanje saznajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

