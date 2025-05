Meri Goldašić je Influencerica godine: ''Autentičnost uvijek pronađe put''

Na glamuroznoj dodjeli nagrada Story Hall of Fame ove godine, reflektori su bili uprti u jednu osobu – Meri Goldašić. Ova poznata influencerica, koju mnogi nazivaju kraljicom autentičnog sadržaja, osvojila je prestižnu titulu Influencerice godine i time potvrdila svoj status jedne od najutjecajnijih osoba na regionalnoj digitalnoj sceni.

Meri na Instagramu prati 146 tisuća pratitelja, dok je na Tik Toku prati 210 tisuća pratitelja.

U konkurenciji koja je ove godine bila jača no ikada, Meri se istaknula svojom iskrenošću, kreativnošću i sposobnošću da svaki sadržaj pretvori u priču kojoj se vjeruje. Njezini brojni pratitelji to prepoznaju svakodnevno, a sada je to i službeno potvrđeno.

''Ova nagrada za mene nije samo priznanje, već i podsjetnik da ljudi i dalje cijene autentičnost. Hvala svima koji su uz mene – svakom lajku, poruci, komentaru. Ovo je vaša nagrada jednako koliko je i moja'', izjavila je Meri.

Na crvenom tepihu zablistala je u elegantnoj, ali odvažnoj kombinaciji domaćeg dizajnera Igora Djuge, ostavljajući još jednom snažnu poruku o važnosti podrške lokalnoj modnoj sceni.

Ova nagrada samo je još jedan korak u njenoj već impresivnoj karijeri – a svi s nestrpljenjem čekamo što će Meri sljedeće podijeliti sa svojom online zajednicom.

