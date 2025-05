Prva fotografija Julije Roberts sa svo troje djece koje je odgajala daleko od Hollywooda!

Suprug Julije Roberts Danny Moder objavio je rijetku fotografiju glumice i njihovo troje djece.

Jedna od najljepših glumica Hollywooda Julia Roberts svoj privatan život skriva od očiju javnosti, a poznato je da ima troje djece, Henryja, Hazel i Phinnaeusa.

Njihovu rijetku zajedničku fotografiju nedavno je objavio Julijin suprug Danny Moder povodom Majčinog dana.

''Majke su sposobne za najcool stvari. Volim ove ljude'', napisao je u opisu.

Unatoč slavnoj majci, Julijina djeca su odrasla u privatnosti, a Roberts se trudila da njezina djeca koriste što manje tehnologiju. Ipak, poznata glumica u više je navrata istaknula koliko je ponosna na svoju djecu, a za njihove rođendane često podijeli fotografije iz djetinjstva.

Julia je upoznala snimatelja Dannyja Modera 2000. godine na setu filma ''The Mexican''. U to vrijeme, Danny je bio u braku, ali nakon razvoda, njihova veza je procvjetala. Vjenčali su se 4. srpnja 2002. na njezinu ranču u Taosu, New Mexico, u intimnoj ceremoniji.

Njihov brak traje više od dva desetljeća, a Julia često ističe da je obiteljski život s Dannyjem i djecom njezina najveća životna radost. U intervjuima je priznala da joj je upravo taj život "ostvarenje sna".

Blizanci Hazel Patricia i Phinnaeus Walter (poznat i kao Finn), rođeni su 28. studenog 2004. godine. Hazel je 2021. godine pratila oca na crvenom tepihu filmskog festivala u Cannesu, što je bio njezin rijedak javni nastup.

Henry Daniel, najmlađi sin, rođen je 18. lipnja 2007. godine. Julia ga je opisala kao veselog dječaka koji je već u ranim jutarnjim satima znao reći: "Divan je dan, mama".

Julia i Danny trude se odgajati djecu u duhu jednostavnosti i povezanosti. Julia je priznala da su u njihovom domu pravila poput "nema mobitela za stolom" i zajedničko gledanje serija poput The Wonder Years bili način da ostanu povezani kao obitelj.

