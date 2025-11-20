Bivša hrvatska misica prisjetila se izbora prije 25 godina na kojem je sudjelovala

Bivša hrvatska misica Renata Lovrinčević Buljan emotivno se prisjetila svog sudjelovanja na izboru ljepote te je pritom uputila iskrene želje za sreću ovogodišnjoj hrvatskoj predstavnici, Lauri Gnjatović.

Bivša nositeljica titule Miss Universe Hrvatska i sada uspješna trenerica, Renata Lovrinčević Buljan, putem svog Instagram profila podijelila je emotivnu objavu u kojoj se prisjetila trenutaka kada je sama stajala na pozornici izbora ljepote.

Podsjetimo, Renata se titulom Miss Universe Hrvatske okrunila 2000. godine, a godinu ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana. Prije osvajanja titule misice radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

U sklopu objave, Renata je uputila i toplu podršku našoj aktualnoj misici Lauri Gnjatović, koja ove godine predstavlja Hrvatsku na globalnom izboru.

''Sretno naša Laura! Lipa si lipa, anđeli ti sliče, donesi krunu u Hrvatsku jer ti i ona to zaslužuju. Pogledajte kako je bilo prije 25 godina'', napisala je u opisu.

