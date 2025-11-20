Finale izbora za Miss Universe je blizu, a velika favoritkinja za pobjedu je i naša predstavnica Laura Gnjatović.

Noćas u 2:00 sata ujutro po hrvatskom vremenu počinje finale izbora za Miss Universe u Tajlandu.

Među 133 ljepotice koje se natječu za titulu, velika favoritkinja je upravo naša predstavnica Laura Gnjatović.

Ima li naša Laura šanse za pobjedu na izboru za Miss Universe? Da, definitivno

Laura je u Tajlandu već tri tjedna, a jučer je u javljanju za Dnevnik Nove TV ispričala kako izgledaju pripreme te otkrila da misicama nije nimalo lako. Prilog pogledajte OVDJE.

Gdje točno možete gledati izbor i bodriti našu Lauru, saznajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Profimedia

Laura Gnjatović Foto: Profimedia

Lauru hvale i srpski mediji, što o njoj pišu pogledajte OVDJE.

Jučer se Laura predstavila u nacionalnom kostimu Hrvatske, kako on izgleda pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Zablistala je potom i na preliminarnom natjecanju u badiću i večernjoj haljini, fotografije pogledajte OVDJE.

Ovogodišnji izbor obilježili su i skandali, što se dogodilo pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Laura Gnjatović Foto: Instagram

