Suprug Blanke Vlašić doživio neugodnost u emisiji, ovako je reagirao u tom trenutku

Iako je naviknut na medijsku pozornost, Ruben Van Gucht ovih je dana ponovno postao viralna tema zbog jednog neočekivanog trenutka u televizijskom studiju.

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, ujedno i suprug hrvatske atletičarke Blanke Vlašić, ponovno je dospio u središte medijske pozornosti.

Ovoga puta razlog je njegovo pojavljivanje u emisiji "De Slimste Mens ter Wereld", gdje je doživio neugodan i pomalo komičan trenutak – zamalo je skliznuo sa stolca.

Ruben Van Gucht nasmijao je publiku kada se, dok je pokušavao samouvjereno sjesti u narančastu fotelju, ona izmakla, pa se jedva zadržao da ne padne na pod.

''Tko će mi pomoći?'' upitao je ostale sudionike dok se borio da povrati ravnotežu.

Nekoliko njih odmah mu je priskočilo i stabiliziralo fotelju. Nakon što je sve sretno završilo, Van Gucht je situaciju okrenuo na šalu rekavši: ''Eto priče!'', što je izazvalo još veći smijeh u studiju.

Snimka njegova nezgodnog trenutka ubrzo se pojavila i na službenom profilu emisije na Instagramu.

Podsjetimo, Ruben je hrvatskoj javnosti najpoznatiji po skandaloznom braku s našom atletičarkom. Prošle godine priznao je da imaju otvoreni brak, a više pročitajte OVDJE.

Nedavno je započeo i s novim poglavljem u životu, više čitajte OVDJE.

