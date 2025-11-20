Priča puna uspona i padova: Najvećem boemu naše scene Zagreb priprema veličanstveno priznanje

Legendarni Toma Zdravković ostavio je neizbrisiv trag, a hrvatska metropola sada mu odaje počast kakvu zaslužuje.

Na današnji dan, 20. rujna, rođen je jedan od najposebnijih glasova narodne muzike — Toma Zdravković. Ove godine obilježavamo 87 godina od njegova rođenja, a njegova glazba i dalje živi u srcima ljudi širom regije.

Toma je umjetnik koji je život pretvarao u stihove, a emociju u pjesme koje i danas dodiruju dušu, više od trideset godina nakon njegove smrti.

Toma Zdravković Foto: PR

Njegova priča i nezaboravne pjesme ponovno će oživjeti u Zagrebu, gdje se 28. ožujka 2026. u Areni Zagreb priprema koncert pod nazivom ''Sjećanje na Tomu Zdravkovića'', večer u kojoj će publika moći osjetiti snagu i ljepotu njegovog glasa, kao da nikada nije prestao pjevati.

Bio je pravi boem



Toma je rođen 1938. godine i odrastao u siromaštvu, rano izgubivši roditelje. Upravo su te životne teškoće oblikovale njegov emotivni glas i jedinstveni način interpretacije pjesama. Njegova glazba bila je iskrena, često autobiografska, prožeta tugom, ljubavlju i čežnjom.

Toma Zdravković - 7 Foto: Instagram

Karijeru je počeo u malim kafanama i klubovima, gdje je publiku osvajao svojom sposobnošću da kroz muziku ispriča priču. Bio je poznat po boemskom životu i snažnoj energiji koju je pretočio u pjesmu. Legendarne priče o njegovim velikim ljubavima, među kojima se posebno ističe navodna veza s pjevačicom Silvanom Armenulić, dodatno su učvrstile njegov status emotivnog umjetnika kojeg pamti cijeli region.

Borba s teškom bolesti

Toma je preminuo 30. rujna 1991. godine, nakon dugogodišnje borbe s rakom, u 52. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu Gordanu, dvoje djece i bogato glazbeno nasljeđe koje živi i danas kroz pjesme, film i seriju o njegovom životu.

Gordana Zdravković Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Još 1973. godine dijagnosticiran mu je rak mokraćnog mjehura, a više o toj teškoj bolesti možete pročitati OVDJE.

Toma je odmah shvatio ozbiljnost situacije, pa je pomoć potražio u Americi i Kanadi. Tamo je upoznao svoju posljednju suprugu, Gordanu, koja mu je bila najveća podrška do kraja života.

Prognoze su bile loše, a bolest nije bilo moguće liječiti lijekovima jer se radilo o vrsti tumora na mjehuru koji se povremeno pojavljivao i nestajao. Zbog toga je često morao odlaziti na kontrole u bolnicu.

Toma Zdravković - 3 Foto: Instagram

I sam Toma svojedobno je govorio o svom zdravstvenom stanju:

"Osjećam se tako i nikako. Pred Novu godinu mi je pozlilo, morao sam leći. Eto, malo treba pa da me 'stegne'. Veoma dosadna bolest!"

Kolika je bila njegova ljubav prema glazbi, pokazuje činjenica da je samo 20 dana prije smrti stao pred brojne obožavatelje i zapjevao u Podgorici, unatoč strogoj zabrani liječnika.

Koncert u Zagrebu — Sjećanje na Tomu

Veliki koncert u Areni Zagreb bit će posvećen svim njegovim hitovima i nezaboravnim pjesmama: Kafana je moja sudbina, Dva smo sveta različita, Ej Branka, Branka, Dotakao sam dno života, Za Ljiljanu, Prokleta nedelja, Sliku tvoju ljubim i mnogim drugim. Aranžmani će ostati vjerni originalu, ali će koncertna izvedba omogućiti publici da doživi emociju u punom opsegu.

Na pozornici će se okupiti neka od najprepoznatljivijih imena regionalne glazbene scene: Dejan Matić, Dragan Kojić Keba, Enes Begović, Milan Topalović Topalko, Nemanja Nikolić i Advina Begić, uz glazbenu pratnju orkestra Miše Mijatovića. Bit će to večer u kojoj će publika osjetiti moć glazbe koja nadilazi vrijeme.

Toma Zdravković - 8 Foto: Instagram

Ulaznice su već u prodaji putem sustava Eventim, a svi koji žele prisustvovati ovom spektaklu imaju priliku proslaviti život i glazbu jedne od najvećih legendi narodne glazbe.

A kako izgleda Tomin sin pogledajte OVDJE.

