Možete li bez greške riješiti kviz o najvećem boemu regionalne glazbene scene?

Iako ga nema više od tri desetljeća, Toma ostaje glas generacija i simbol iskrene emocije u glazbi.

Toma Zdravković bio je i ostao legenda narodne glazbe, poznat po svojim emotivnim baladama i boemskom duhu.

Njegove pjesme, poput "Danka", "Za Ljiljanu" i "Pesme moje", prožete su tugom, ljubavlju i životnim ranama, zbog čega su i danas duboko urezane u srca publike. Iza zavodljivog osmijeha krio se život pun strasti, tuge i neuzvraćenih ljubavi, a prijateljstva s velikanima poput dodatno su ga obilježila.

Upravo o njegovu životu za vas smo napravili kviz.

