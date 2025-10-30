Kultna saga ''Kum''
Možete li bez greške riješiti kviz o jednom od najvećih filmova svih vremena?
Film ''Kum''
Upravo ovaj film je postao nezaobilazan klasik i nadahnuće brojnim redateljima diljem svijeta.
''Kum'' nije samo film – to je fenomen. Ova kultna saga o obitelji, časti, moći i odanosti ostavila je neizbrisiv trag u svjetskoj filmskoj povijesti.
Režija, glumačka postava, glazba, dijalozi – sve je podignuto na razinu umjetnosti, a generacije gledatelja i dalje se vraćaju ovom remek-djelu s istim divljenjem kao i pri prvom gledanju.
Ali koliko toga zaista znate o filmu? Vrijeme je da to provjerite u našem kvizu!
