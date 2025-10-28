Koliko dobro poznajete priču o superjunaku kojeg ne želite naljutiti?

Izazov za najjače
Popularni junak koji već desetljećima oduševljava publiku, a upravo o njemu za vas smo napravili kviz.
Priča o Hulku jedna je od najprepoznatljivijih iz svijeta superheroja – zeleni div nastao iz znanstvenog eksperimenta koji je pošao po zlu osvojio je publiku diljem svijeta.
Njegova unutarnja borba između razuma i razorne snage tema je koja traje generacijama, a glavnik lik je prerastao je stripove i postao dio filmske povijesti.
Koliko dobro poznajete priču o ovom nesvakidašnjem heroju? Upravo u našem kvizu možete se prisjetiti brojnih detalja.
