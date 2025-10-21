Spojite bizarne izjave i autora
Tko od slavnih misli da je Japan u Africi, a tko ne zna koliko košta mlijeko?
Piše H.L.,
Danas @ 07:30
Zanimljivosti
Kim Kardashian
Foto: Profimedia
Testirajte svoje znanje o najluđim, najčudnijim i najsmješnijim izjavama poznatih lica.
Slavne face svoje obožavatelje i javnost s vremena na vrijeme znaju iznenaditi ponekim biserom, a upravo o bizarnim izjavama poznatih autora napravili smo kviz o vama.
dirljiv koncert
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
evo kako je ona reagirala
Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Kliknite i saznajte hoćete li pogoditi tko je autor koje izjave... ili ćete se dobro nasmijati pokušavajući!
Koliko dobro poznajete jednu od omiljenih hrvatskih glumica Petru Kraljev? Kviz pronađite OVDJE.
Pamtite li detalje o filmu za koji je i danas teško povjerovati da nije osvojio nijedan Oscar? Kviz o filmu ''Iskupljenje u Shawshanku je OVDJE.
Omogući obavijesti i budi uvijek u toku