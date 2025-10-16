Pamtite li detalje o filmu za koji je i danas teško povjerovati da nije osvojio nijedan Oscar?

Film iz 1994. godine bio je nominiran za sedam Oscara, ali je ostao bez ijedne nagrade.

Jedan od najvoljenijih filmova svih vremena ''Iskupljenje u Shawshanku'' pun je snažnih poruka, nezaboravnih scena i emotivnih trenutaka.

Ako mislite da ga poznajete bolje od prosječnog gledatelja – ovo je vaša prilika da to i dokažete u našem kvizu.

Pamtite li sve detalje o jednom od najluđih filmskih provoda? Kviz pronađite OVDJE.

