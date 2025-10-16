od ovog ne može kultnije!
Pamtite li detalje o filmu za koji je i danas teško povjerovati da nije osvojio nijedan Oscar?
Film ''Iskupljenje u Shawshanku''
Film iz 1994. godine bio je nominiran za sedam Oscara, ali je ostao bez ijedne nagrade.
Jedan od najvoljenijih filmova svih vremena ''Iskupljenje u Shawshanku'' pun je snažnih poruka, nezaboravnih scena i emotivnih trenutaka.
Ako mislite da ga poznajete bolje od prosječnog gledatelja – ovo je vaša prilika da to i dokažete u našem kvizu.
