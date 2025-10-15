Pamtite li sve detalje o jednom od najluđih filmskih provoda?

Ovaj kviz će otkriti jeste li film gledali samo jednom ili dovoljno puta da se i sami osjećate kao dio lude ekipe.

Jedan od najluđih filmskih provoda ikad — Mamurluk nas je nasmijao do suza i pokazao što se dogodi kada se momačka večer otme kontroli.

Divlje životinje, izgubljeni mladoženja i prijatelji koji se ne sjećaju ničega – sve je to recept za urnebesnu avanturu koja je postala klasik moderne komedije. A znate li sve detalje? Provjerite u kvizu koji smo napravili za vas.

Koliko dobro poznajete jednog od najvećih umjetnika Balkana, Dina Merlina? Provjerite u našem kvizu OVDJE.

Sjećate se svih detalja filma koji nas je podsjetio da treba živjeti punim plućima? Kviz o filmu ''Društvu mrtvih pjesnika'' pronađite OVDJE.





