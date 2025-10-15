Tko su sestre Nooran? Ovaj video sigurno ste vidjeli barem jednom, u Indiji su velike zvijezde

Istražili smo tko su sestre Nooran, sufi-pjevačice koje su osvojile internet.
Ako vam je TikTok ili Instagram barem jednom izbacio video dviju Indijki koje pjevaju s takvom snagom da se diže kosa na glavi, vrijeme je da upoznate Nooran Sisters, duet koji je pretvorio tradicionalni sufi-zvuk u viralnu senzaciju.3 vijesti o kojima se priča da ti srce pukne! Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića tradicija i poštovanje Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića? godinu dana nakon razvoda Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
Sultana i Jyoti Nooran rođene su u indijskom gradu Jalandharu, u obitelji glazbenika koji već generacijama njeguju sufi i qawwali tradiciju. Pjevati su počele još kao djevojčice, a prve nastupe imale su pod vodstvom oca Gulshana Mehtaba Noorana, poznatog glazbenog učitelja. Njihov glas – prodoran, hrapav i istovremeno pun emocije – postao je njihovo najjače oružje.
Pogledaji ovo Celebrity Poznati prvi detalji svadbe bivše supruge Harisa Džinovića s 25 godina starijim biznismenom
Sve je počelo pjesmom ''Tung Tung'', izvedenom u MTV-jevu projektu Sound Trippin'. Snimka je brzo počela kružiti internetom – mješavina ruralne energije, zaraznog ritma i vokalne eksplozije srušila je jezične barijere i pokrenula lavinu dijeljenja.
Pravi proboj dogodio se 2014. s pjesmom ''Patakha Guddi'' iz filma Highway, u produkciji legendarnog A. R. Rahmana.
Njihove izvedbe poput ''Allah Hoo'' s Coke Studija danas imaju milijune pregleda. Internet ih voli jer nisu uglađene pop-dive već istinske izvođačice koje pjevaju iz trbuha, s iskrom sirove emocije. Kratki isječci s njihovih koncerata redovito postaju viralni, a njihovi glasovi preplavljuju društvene mreže u remiksima, reelsima i shortsima.
Pogledaji ovo Celebrity Osebujni vratar naše reprezentacije i supruga pred velikom su promjenom u životu!
Iako su prošle kroz osobne i obiteljske drame, uključujući razvod mlađe sestre Jyoti, Nooran Sisters ostale su vjerne glazbi. Njihovi nastupi uživo i dalje pune dvorane, a svaka nova izvedba postaje viralni trenutak.
Jyoti Nooran - 2 Foto: Profimedia
Jyoti Nooran - 1 Foto: Profimedia
Jyoti često nastupa sama, a nevjerojatnu energiju koju daje u nastup pogledajte u nastavku.
@desicrew100 #foryoupage❤️❤️ #punjabi #india #desi #nooransisters #desicrew100 ♬ original sound - 💙DESICREW100💙
Pogledaji ovo Celebrity Napokon otkrila istinu! Meghan Markle odgovorila na pitanje koje već dugo muči javnost
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Naša glumica podijelila rijetku fotku svoje mame, jako joj je slična!
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Zgodni plavušan donedavno nije htio ni čuti za slavnu mamu