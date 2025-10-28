10 pitanja!
Misliš da dobro poznaješ Natašu Bekvalac? Provjeri svoje znanje u kvizu
Piše J. C. ,
Danas @ 20:31
Zanimljivosti
Nataša Bekvalac
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Dobrodošli u kviz o jednoj od najvećih regionalnih pop zvijezda – Nataši Bekvalac!
Zanosna, duhovita, talentirana i uvijek svoja, Nataša već više od dva desetljeća osvaja publiku svojim glasom, iskrenošću i energijom.
nikad nije požalila
Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''
neočekivana novost
Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj moli za pomoć: "Život je pun iznenađenja"
svi su u šoku
Iznenada preminula kći voditelja, imala je tek 19 godina
Svako pitanje ima tri ponuđena odgovora, a samo jedan je točan.
Pripremi se – možda misliš da znaš sve o srpskoj Barbie, ali tek ćeš sad to dokazati u ovom kvizu.
Kviz o Ivanu Zaku riješite OVDJE.
Kviz o Našoj maloj klinici riješite OVDJE.
Omogući obavijesti i budi uvijek u toku