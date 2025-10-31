Koliko dobro poznajete jednog od najvoljenijih glazbenika s naših prostora?

Njegov glas, šarm i hitovi obilježili su desetljeća – vrijeme je da provjerite svoje znanje o njemu!

Pjevač Zdravko Čolić jedan je od najvećih zavodnika i šarmera naše regije.

Njegova karijera traje desetljećima, a hitovi poput ''Ti si mi u krvi'', ''Kao moja mati'' i ''Pusti, pusti modu'' obilježili su brojne generacije.

Poznat je po karizmi, prepoznatljivom glasu i energiji na pozornici koju zadržava i danas. A koliko detalja znate o njemu? Provjerite u našem kvizu!

