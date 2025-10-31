jedan jedini - zdravko čolić
Koliko dobro poznajete jednog od najvoljenijih glazbenika s naših prostora?
Piše H.L.,
Danas @ 20:23
Zanimljivosti
Zdravko Čolić
Foto: Dario Horvat
Njegov glas, šarm i hitovi obilježili su desetljeća – vrijeme je da provjerite svoje znanje o njemu!
Pjevač Zdravko Čolić jedan je od najvećih zavodnika i šarmera naše regije.
okrenula je novi list
Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca
potražnja je ogromna!
Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu
''Sretno vam bilo''
Objava našeg influencera s misterioznim muškarcem skupila hrpu čestitki: ''Ugovor na neodređeno''
Njegova karijera traje desetljećima, a hitovi poput ''Ti si mi u krvi'', ''Kao moja mati'' i ''Pusti, pusti modu'' obilježili su brojne generacije.
Poznat je po karizmi, prepoznatljivom glasu i energiji na pozornici koju zadržava i danas. A koliko detalja znate o njemu? Provjerite u našem kvizu!
Koliko dobro poznajete priču o superjunaku kojeg ne želite naljutiti? Kviz o Hulku pronađite OVDJE.
Mislite da dobro poznajete Natašu Bekvalac? Provjerite svoje znanje u kvizu OVDJE.
Omogući obavijesti i budi uvijek u toku