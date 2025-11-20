Ljepotica kosovskih korijena mamila je poglede isklesanim trbušnim mišićima u badiću

Dok se većina slavnih sprema za božićne festivale i gaže, glazbena zvijezda Dua Lipa odlučila je iskoristiti nekoliko slobodnih dana za opuštanje na suncu — i pritom privukla veliku pažnju svojim fantastično definiranim tijelom.
Britanska pjevačica Dua Lipa kosovskog porijekla uhvaćena je u opuštenom izdanju tijekom svog odmora.3 vijesti o kojima se priča ''doktor je odlučio što treba'' Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...'' ''Kad je on tu...''' Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice samozatajni jure Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Na fotografijama se vidi kako uživa na terasi luksuznog resorta, odjevena u upečatljivi zeleni badić s efektnim uzorkom.
Dua Lipa - 6 Foto: Profimedia
Dua Lipa - 3 Foto: Profimedia
Iako je riječ o ležernom, privatnom trenutku, njezina fitness figura teško je mogla proći nezapaženo — posebno definirani trbušni mišići koji su potvrdili koliko je predana tjelovježbi i zdravom načinu života.
Dua Lipa - 1 Foto: Profimedia
Dua Lipa - 2 Foto: Profimedia
Ova pop-zvijezda prošloga ljeta nastupila je i u Puli, a svi su posebno komentirali jedan trenutak s koncerta. Više o tome pročitajte OVDJE.
Dua Lipa u Puli Foto: Instagram
Inače, Dua Lipa ima 30 godina i rođena je u Londonu. Njezini roditelji dolaze iz Kosova, a ove godine Dua je dobila i njihovo državljanstvo.
Od prošle godine zaručena je za Calluma Turnera.
Galerija 8 8 8 8 8
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Zanosna novinarka u vrućim hlačicama s čipkom potaknula najkreativnije komentare!
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Od MasterChefa do borbe s epilepsijom: Tko je Meri Goldašić, čiji je razvod šokirao javnost?