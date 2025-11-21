Kako danas izgleda ekipa iz omiljene serije? Neki će vas iznenaditi velikom promjenom!

Po uzoru na još jednu seriju, u studenom će se emitirati specijal povodom 30. godišnjice početka emitiranja serije "Svi vole Raymonda".

Zvijezde serije "Svi vole Raymonda" ponovno su se okupile povodom 30. godišnjice početka emitiranja omiljenog sitcoma.

Iako je seriju u vrijeme najveće popularnosti pratilo 20 milijuna gledatelja tjedno, dugogodišnji obožavatelji danas možda neće prepoznati neke članove glumačke postave. Dok neki glumci gotovo da nisu ostarjeli od zlatnih dana serije, drugi su potpuno neprepoznatljivi.

Madylin Sweeten, koja je glumila Ally, kćer likova Raya Romana i Patricije Heaton, potpuno se promijenila otkako je bila dječja zvijezda. Sada, kao odrasla osoba, Sweeten je zamijenila svoju dugu plavu kosu vatreno crvenim bobom.

Na televiziji je nismo gledali od 2019. godine, a u međuvremenu se fokusirala na rad u kazalištu te na obitelj koju je zasnovala s Seanom Durriejem.

Među likovima koji se vraćaju za posebnu emisiju povodom obljetnice su i Monica Horan, koja je glumila Amy, ljubavni interes Roberta Baronea (Brad Garrett), kao i Patricia Heaton, poznata i kao Rayjeva supruga Debra, koje izgledaju gotovo isto kao u danima snimanja, izuzev boje kose.

Na okupljanje se vraćaju i Ray Romano kao zvijezda serije Ray Barone, kao i Brad Garrett kao Rayjev cinični stariji brat Robert. Uz Madylin na set je stigao i njezin brat Sullivan Sweeten, koji je glumio jednog od blizanaca, no nažalost, s njima nije Sullivanov blizanac Sawyer, koji je počinio samoubojstvo 2019. godine u dobi od samo 20 godina.





Okupljanje je prošlo i bez Doris Roberts i Peter Boyle (Marie i Frank Barone), koji su preminuli 2016. i 2006. godine.

Po uzoru na sličan HBO-ov specijal posvećen seriji "Prijatelji" iz 2021. godine, "Everybody Loves Raymond: 30th Anniversary Reunion" sadržavat će prisjećanja glumaca na njihove omiljene trenutke, epizode i priče iza kamera. Vodit će ga Romano i tvorac serije Phil Rosenthal, a emitirat će se 24. studenoga na CBS-u i Paramount+.

"Svi vole Raymonda" pratio je uspješnog sportskog novinara Raya (Romano) i njegovu suprugu Debru (Patricia) dok su se nosili sa životom i troje djece, dok su živjeli preko puta njegove dominantne talijanske majke Marie, mrzovoljnog oca Franka i ljubomornog brata Roberta.

Iako je bilo poziva za ponovno snimanje serije, nade je nedavno ugasio Garrett, kazavši kako se serija nikada ne bi mogla vratiti zbog smrti Boylea i Roberts, koji su glumili Franka i Marie.

"Serije nema bez roditelja", rekao je Garrett za PEOPLE. "Njih dvoje bili su katalizator, i učiniti išta što bi to pokušalo nadomjestiti ne bi bilo pravedno prema publici i vjernim obožavateljima. Radilo se o te dvije obitelji i to se ne može zaobići."

