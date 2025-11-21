U Zagrebu se uživo pratilo našu Lauru na svjetskom izboru, pogledajte djelić atmosfere!

Izbor za Miss Universe noćas se uživo pratio u Zagrebu, na jednom mjestu okupile su se bivše misice.

Našu misicu Lauru Gnjatović na izboru za Miss Universe noćas se uživo podržavalo u jednom kafiću u centru Zagreba.

Naime, organizirano je gledanje finala izbora za Miss Universe, a tamo su se okupile neke bivše domaće misice, kao i poznata imena sa scene poput Nevena Ciganovića i Petre Meštrić.

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 6 Foto: Matija Habljak/Pixsell

"Zagreb, imamo plan za finale! Dođite večeras u 02:00 da s bivšim misicama i ostalom cijenjenom ekipom gledate veliko finale u Charlies baru! Dođite navijati u pravoj atmosferi, uz puno dobrog društva koje će bodriti kao nikad!" napisala je Laura prije izbora.

Kakva je bila atmosfera, pogledajte u nastavku.

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 9 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 8 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 7 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 5 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 4 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 3 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 1 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp

