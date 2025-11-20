Sjećate se ovih sestara? Bile su među prvim influencericama u Hrvatskoj, evo gdje su danas

Andrea i Ariana Fabric među začetnicima su influencerstva u Hrvatskoj, istražili smo koliko se njihov život promijenio do danas.

Pojam influencera danas je sasvim uobičajen u Hrvatskoj i svijetu, no prije desetak godina posao kojim se ti ljudi danas bave bio je mnogima nepojmljiv.

Među prvim influencericama u Hrvatskoj bile su i sestre Andrea i Ariana Fabric, koje su već 2015. i 2016. godine na društvenim mrežama skupljale tisuće lajkova i pratitelja.

Proslavile su se na YouTubeu, a posljednjih godina objavljuju puno rjeđe nego na početku.

Andrea Fabrić i dalje je aktivna influencerica, a na Instagramu ju prati više od 123 tisuće ljudi. Na TikToku je češće aktivna, tamo objavljuje svoju svakodnevicu te savjete, a prati ju 78 tisuća ljudi. Njen YouTube kanal broji 150 tisuća subscribera, ali posljednji video objavila je još prije dvije godine.

Kako otkriva njen Instagram profil, prošle godine se zaručila.

A kako izgleda njen partner pogledajte u nastavku.

Njena sestra Ariana posljednjih se godina potpuno posvetila majčinstvu.

Prvu kćerkicu rodila je 2020., a drugu 2022. godine.

Na Instagramu ju prati 18 tisuća ljudi, a s njima često dijeli vesele videozapise sa svojom djecom.

Sestre Fabrić na društvenim mrežama dijelile su svoje makeup videe, a mnogim djevojčicama bile su uzor i inspiracija.

