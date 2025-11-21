Pogledajte sva izdanja Laure Gnjatović s izbora za Miss Universe kojima je očarala svijet!

Laura Gnjatović nije osvojila titulu Miss Universe, ali osvojila je svijet svojim izdanjima.
Naša Laura Gnjatović nije se plasirala u top 12, unatoč tome što je bila veliki favorit za pobjedu.
Miss Universe 2025. - 3 Foto: Afp
Bez obzira na to, Laura je osvojila srca ljudi diljem svijeta, a u nastavku se prisjetite badića i haljina u kojima je zablistala na izboru u Tajlandu.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Screenshot
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Profimedia
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 2 Foto: Profimedia
Laura Gnjatović Foto: Profimedia
Laura Gnjatović Foto: Profimedia
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 2 Foto: Profimedia
Laura Gnjatović Foto: Profimedia
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp
Miss Universe - 7 Foto: Afp
Miss Universe top 5 Foto: Afp
Miss Universe 2025. - 2 Foto: Afp
