Pogledajte sva izdanja Laure Gnjatović s izbora za Miss Universe kojima je očarala svijet!

Laura Gnjatović nije osvojila titulu Miss Universe, ali osvojila je svijet svojim izdanjima.

Završio je izbor za Miss Universe 2025. godine, a novom Miss Universe proglašena je Meksikanka Fatima Bosch.

Naša Laura Gnjatović nije se plasirala u top 12, unatoč tome što je bila veliki favorit za pobjedu.

Miss Universe 2025. - 3 Foto: Afp

Bez obzira na to, Laura je osvojila srca ljudi diljem svijeta, a u nastavku se prisjetite badića i haljina u kojima je zablistala na izboru u Tajlandu.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Miss Universe - 7 Foto: Afp

Miss Universe top 5 Foto: Afp

Miss Universe 2025. - 2 Foto: Afp

