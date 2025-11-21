Je li naša Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na svjetskom izboru za Miss?

Laura Gnjatović ostala je bez krune na izboru za Miss Universe, a mi vas pitamo slažete li se s tim.

Noćas se održalo finale izbora za Miss Universe u Tajlandu, ali hrvatska predstavnica Laura Gnjatović nije se plasirala u top 12.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp

U našoj anketi recite nam svoje mišljenje.

Je li Laura trebala proći u top 12? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

U samu završnicu prošlo je top 5 djevojaka: Tajland, Filipini, Venezuela, Meksiko, Obala Bjelokosti.

Miss Universe top 5 Foto: Afp

Pobjedu je odnijela Miss Meksika, Fatima Bosch.

Miss Universe 2025. - 3 Foto: Afp

Miss Universe 2025. - 1 Foto: Afp

Miss Universe 2025. - 2 Foto: Afp

Galerija 21 21 21 21 21

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zašto se popularna baka s tijelom sportašice polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Obitelj Rakitić ima velik razlog za slavlje, lijepa Raquel sve je otkrila fotkama