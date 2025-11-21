Je li naša Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na svjetskom izboru za Miss?

Laura Gnjatović ostala je bez krune na izboru za Miss Universe, a mi vas pitamo slažete li se s tim.
Noćas se održalo finale izbora za Miss Universe u Tajlandu, ali hrvatska predstavnica Laura Gnjatović nije se plasirala u top 12.3 vijesti o kojima se priča ''doktor je odlučio što treba'' Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...'' ''Kad je on tu...''' Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice samozatajni jure Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp
U našoj anketi recite nam svoje mišljenje.
U samu završnicu prošlo je top 5 djevojaka: Tajland, Filipini, Venezuela, Meksiko, Obala Bjelokosti.
Miss Universe top 5 Foto: Afp
Pobjedu je odnijela Miss Meksika, Fatima Bosch.
Miss Universe 2025. - 3 Foto: Afp
Miss Universe 2025. - 1 Foto: Afp
Miss Universe 2025. - 2 Foto: Afp
Galerija 21 21 21 21 21
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zašto se popularna baka s tijelom sportašice polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Obitelj Rakitić ima velik razlog za slavlje, lijepa Raquel sve je otkrila fotkama