Laura Gnjatović javila se uživo prije finala i pokazala kako teku zadnje pripreme!

Laura Gnjatović javila se uživo na TikToku dok su je šminkali za večerašnje finale Miss Universe 2025.

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025., Laura Gnjatović, uoči večerašnjeg finala uključila se uživo na TikToku i otkrila svojim pratiteljima djelić atmosfere iza kulisa.

Galerija 26 26 26 26 26

U videu koji je odmah privukao pažnju gledatelja, Laura sjedi u make-up stolici dok joj tim stručnjaka uređuje frizuru i šminku za veliki izlazak.

Laura Gnjatović - 5 Foto: Screenshot

Laura Gnjatović - 7 Foto: Screenshot

S osmijehom na licu i vidljivim uzbuđenjem, Laura je otkrila da su pripreme u punom jeku, a među komentatorima iz Hrvatske zaredale su poruke podrške i oduševljenja.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je misica koja je prva na ljestvicama za pobjedu? Bila je u središtu skandala, a sad je favoritkinja

Laura Gnjatović - 6 Foto: Screenshot

Laura Gnjatović - 4 Foto: Screenshot

Na sebi je imala sivi sako i traku s natpisom "Croatia", a uz profesionalni make-up i modne detalje, Laura zrači samopouzdanjem pred najvažniji trenutak svoje dosadašnje karijere.

Laura Gnjatović - 1 Foto: Screenshot

Laura Gnjatović - 2 Foto: Screenshot

Podsjetimo, Laura je među favoritkinjama prema online predviđanjima, a hoće li večeras izboriti plasman među najbolje, uskoro ćemo saznati.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Screenshot

OVDJE pogledajte tko je prvi na ljestvici za pobjedu.

Pogledaji ovo inMagazin Ministar poljoprivrede ugostio je ekipu IN magazina te otkrio kako se snalazi u vinogradu i s troje djece

OVDJE pogledajte kako naša Laura stoji na kladionicama.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Mejaši i Maligani snimanje spota za novi singl itekako će pamtiti: ''Znaš da ćeš biti bolestan, ali...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša Miss Universe obratila se Hrvatskoj uoči velikog finala: "Nemate pojma koliko sam..."

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je Branko Ivanda, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja