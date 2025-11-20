Naša Miss Universe obratila se Hrvatskoj uoči velikog finala: "Nemate pojma koliko sam..."

Laura Gnjatović večeras predstavlja Hrvatsku u finalu Miss Universe, a uoči finala poslala je poruku na Instagramu.

Večeras se u Tajlandu održava veliko finale 74. izbora za Miss Universe, na kojem boje Hrvatske brani 23-godišnja Laura Gnjatović.

Uoči završnice natjecanja, Laura se emotivnom porukom obratila svojim pratiteljima na Instagramu.

"Jučer je djelovalo nestvarno. Sutra je TAJ dan. Kakav god rezultat bio, Bog zna da sam dala sve od sebe da predstavljam ove prekrasne boje svoje zemlje. Nemate pojma koliko sam zahvalna što imam sve vas iza sebe i kakva mi je čast bila to što su me prozivali i zvali 'Hrvatska' umjesto mojim imenom. Učinili ste ovo nezaboravnim. To smo mi. To mi radimo. HRVATSKA", napisala je Laura.

Uz objavu je priložila i fotografiju u raskošnom nacionalnom kostimu koji nosi snažnu poruku – podsjetnik je na važnost očuvanja Jadranskog mora. Dizajniran od strane Juraja Zigmana, kostim je inspiriran plemenitom periskom, gotovo izumrlom školjkom koja simbolizira ljepotu i ranjivost hrvatske prirode.

Finalna večer, prema našem vremenu, održat će se u petak u 2 sata ujutro. Prijenos bi trebao biti dostupan putem televizije Telemundo i platforme Peacock, a organizatori najavljuju i YouTube livestream, iako je prethodnih godina pristup bio ograničen za hrvatske gledatelje.

