Iznenadni gaf! Proširio se video naše misice, ovako se snašla u neočekivanoj situaciji

Na ovogodišnjem izboru za Miss Universe u Tajlandu odvila se situacija koja je privukla pozornost gledatelja diljem svijeta, osobito tijekom predstavljanja hrvatske predstavnice.

Finalna večer izbora Miss Universe u Tajlandu započela je neuobičajenom situacijom, a hrvatska predstavnica Laura Gnjatović pritom je osigurala mjesto među 30 najuspješnijih natjecateljica.

Iznenađenje je nastalo kada je, neposredno prije Laurina izlaska na scenu, gaf napravila natjecateljica koja je nastupala tik prije nje.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: X

Olivia Yace Foto: X

Radilo se o Oliviji Yace, predstavnici Obale Bjelokosti i jednoj od glavnih favoritkinja natjecanja. Tijekom svojeg predstavljanja zastala je nakon što je izrekla svoje ime i prezime, a zatim ih ponovila – upravo u trenutku kada su kamere već bile usmjerene prema Lauri, što je rezultiralo kratkim preklapanjem njihovih obraćanja.

Pogledaji ovo Celebrity U Zagrebu se uživo pratilo našu Lauru na svjetskom izboru, pogledajte djelić atmosfere!

Video je postao viralan na društvenim mrežama.

Por demorona, la representante de Cote D’ Ivoire que además es de las favoritas, no pudo presentarse por completo. #MissUniverso. #MissUniverse #MissUniverse2025 pic.twitter.com/T5PWPhbEiA — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) November 21, 2025

Unatoč tom nezgodnom trenutku, i Yace i Laura ušle su među 30 najboljih.

Podsjetimo, predstavnica Obale Bjelokosti na kraju je proglašena četvrtom pratiljom.

Miss Universe top 5 Foto: Afp

Novom Miss Universe proglašena je Meksikanka Fatima Bosch.

Miss Universe 2025. - 3 Foto: Afp

Miss Universe 2025. - 1 Foto: Afp

Je li Meksikanka trebala osvojiti titulu? Da, zaslužila je

Ne, bilo je boljih kandidatkinja Da, zaslužila je

Ne, bilo je boljih kandidatkinja Ukupno glasova:

Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora, više o njoj čitajte OVDJE.

Naša Laura javila se poslije finala izbora za Miss. Što je poručila, pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ovih sestara? Bile su među prvim influencericama u Hrvatskoj, evo gdje su danas

Kakvi su komentari na novu Miss, pogledajte OVDJE.

Galerija 5 5 5 5 5

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Tia Jurčić u New Yorku s poznatom Hrvaticom dijeli posebne trenutke, a stiže i prinova!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Je li zaslužila titulu? Nova Miss Universe je Meksikanka, a evo i tko su pratilje!