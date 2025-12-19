Njezino tijelo u pripijenom pamuku zasjenilo je i nogometaša s kojim se šuška da je u vezi!

Tammy Hembrow i nogometaš Bailey Smith uhvaćeni su zajedno nakon izlaska iz hotela, čime su potvrdili glasine o vrućem spoju koji više nije tajna.

Jedna od najpoznatijih australskih fitness influencerica, Tammy Hembrow u centru je pažnje zbog tajanstvenog izlaska koji je izazvao pravu buru među obožavateljima.

Paparazzi su je uhvatili u društvu australskog nogometaša Baileyja Smitha nakon, čini se, vrlo privatnog i intenzivnog spoja.

Par je viđen ispred hotela Manly Pacific u Sydneyju, a Tammy je plijenila pažnju u pripijenom ružičastom kompletu koji je isticao njezinu besprijekornu figuru, dok je Bailey djelovao opušteno u sportskoj odjeći, no nije mogao sakriti osmijeh.

Iako su šuškanja o njihovoj mogućoj vezi kružila već neko vrijeme, ovo je prvi put da su zajedno viđeni u javnosti, bez ikakvog pokušaja skrivanja. Pogledi, bliskost i govor tijela odali su više nego što bi riječi mogle, a čini se da je kemija između njih itekako stvarna.

Tammy, koja na Instagramu ima milijune pratitelja, poznata je po svojim fitness programima, ali i burnom ljubavnom životu koji redovito puni tabloide. Bailey Smith, s druge strane, jedan je od najpopularnijih mladih sportaša u Australiji, poznat po svojim impresivnim nastupima, ali i specifičnom izgledu – duga plava kosa i karakterističan brk.

