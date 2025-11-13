Jedan od najslavnijih komičara prvi put progovorio o životu s čak desetero djece!

U rijetkom javnom istupu povodom premijere dokumentarca "Being Eddie", Eddie Murphy je progovorio o tome kako je imati desetero djece.

Slavni komičar Eddie Murphy obilježava 50 godina karijere tijekom koje je snimio mnoge hitove na koje se i danas rado smijemo. U rijetkom intervjuu 64-godišnji glumac osvrnuo na svoj život, osobni razvoj i desetero djece s pet različitih žena.

Naime, najstarijeg sina Erica (36) dobio je u vezi s Paulette McNeely, a s bivšom suprugom Nicole Mitchell, s kojom je bio u braku 13 godina, ima petero djece: Briju (35), Mylesa (33), Shaynea (31), Zolu (25) i Bellu (23). Iz veze s Tamarom Hood je dobio sina Christiana (34), a s bivšom spajsicom Mel B sukobio se zbog očinstva oko 18-godišnjeg sina Angela. Najmlađu djecu, Izzy (9) i Maxa (6), ima s australskim modelom Paige Butcher, s kojom je u vezi od 2012., a vjenčali su se prošle godine.

"To se jednostavno dogodilo. Nikad nisam mislio da ću imati 10 djece, ali sada mi je to najbolja stvar ikad. Ako si možeš priuštiti toliku djecu, onda bi trebao imati onoliko koliko možeš. To je zabavno", iskreno je priznao Murphy da nikad nije planirao imati toliko djece.

Govoreći o svoj svojoj djeci, Murphy je istaknuo jednu zajedničku crtu na koju je posebno ponosan.

"Moja su djeca pristojni ljudi. Nemam nijedno loše. Volio bih misliti da su dio toga naslijedili od mene", poručio je Murphy, čiji se najstariji sin oženio za Jasmin Lawrence, kćer njegovog dugogodišnjeg prijatelja i komičarske legende Martina Lawrencea.

Nakon godina strogo čuvane privatnosti, Murphy je napravio iznimku zbog novog Netflixovog dokumentarca "Being Eddie", u kojem se prisjetio svog teškog djetinjstva i smrt brata, te otkrio je kako ga je očinstvo potpuno promijenilo.

"Prije djece misliš samo na sebe. Nakon toga — sve je zbog njih. Moja djeca su centar svega", riječi su Murphyja, dodavši kako ga je nova partnerica Paige smirila i uvela u mirniji ritam: "Sada gledamo dvije epizode "Seinfelda" i idemo u krevet."

Kada je imao tek tri godine, njegovi roditelji su se razveli, a otac Charles je smrtno stradao kada je imao samo osam godina.

"Sigurno me to duboko oblikovalo. Bilo je puno traume i sve nas to definira", priznao je komičar, dodavši kako mu je najveću pomoć pružio očuh Vernon Lynch: "Bogom dano, moja se majka udala za nevjerojatnog čovjeka koji mi je usadio sve prave vrijednosti. To je ogromno važno."

