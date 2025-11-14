Dječak sa slike slavi 77. rođendan! Znate li o kome se radi?

Kralj Charles III. svoj 77. rođendan će proslaviti radno - sa suprugom Camillom u posjetu Walesu.

Kralj Charles III. danas slavi svoj 77. rođendan. Kao i gotovo svake godine otkako je na vlasti, britanski monarh će svoj rođendan provest radno, tako što će s kraljicom Camillom otputovati u južni Wales, a poseban poklon pripremili su mu unuci George, Charlotte i Louis s čestitkom koje su sami napravili.

Rođen je kao Charles Philip Arthur George 14. studenog 1948. u Buckinghamskoj palači, kao prvo dijete tadašnje princeze Elizabete i princa Philipa. Bio je prvi nasljednik u britanskoj povijesti rođen u palači nakon 19. stoljeća. Dio djetinjstva je proveo na Malti, zajedno sa sestrom Anne, no sve se promijenilo u veljači 1952. godine smrću njegovog djeda Georgea VI., čime je njegova majka stupila na prijestolje kao Elizabeta II.

Kralj Charles III. - 2 Foto: Afp

Zbog toga što je vrlo rano postala monarhinja, Elizabeta i Philip su bili izrazito posvećeni državi, što se odrazilo i na odnos s Charlesom, koji se često opisivao kao formalan. Kraljica Elizabeta bila je distancirana, dok je Philip bio strog i ponekad grub prema osjetljivom sinu. U internatu Gordonstoun, kamo ga je poslao otac, Charles je proživio neke od najtežih godina života, opisujući kasnije školu kao "pakao". Za razliku od oca koji je odmalena bio odgajan u vojničkom duhu, Charles je opisivan kao romantična duša koji je naučio svirati violončelo, slikati akvarele i pisati poeziju i knjige.

Ipak, Charles se odudarao od svojih prethodnika jer je studirao na sveučilištu, diplomiravši antropologiju i arheologiju na Cambridgeu. Uoči investiture kao princa od Walesa, naučio je tečno govoriti velški, što je izazvalo veliko divljenje i u Walesu i u ostatku Ujedinjenog Kraljevstva.

Od početka sedamdesetih bio je zaljubljen u Camillu Shand, no svi oko kraljevske obitelji su smatrali kako za prijestolonasljednika nije obična pučanka, koja se na koncu udala za drugog muškarca Andrewa Parker-Bowlesa. Mnoge žene su bile razmatrane za njegovu buduću mladenku, no on se odlučio za 13 godina mlađu lady Dianu Spencer.

Njihov je brak odmah postao globalni spektakl. Vjenčanje održano 1981. gledalo je milijardu ljudi, tijekom zajedničkih godina dobili su dvojicu sinova, postavši prvi britnski nasljednik koji je prisustvovao rođenju djeteta, no brak je bio opterećen razlikama u karakteru, ogromnim očekivanjima javnosti i u konačnici preljubom s obje strane.

Godine 1994. javno je priznao da je bio nevjeran, a Diana je u kontroverznom intevjuu izjavila da ih je u braku bilo "troje", misleći na Camillu Parker Bowles. Odvojili su se 1992., a razveli 1996., samo godinu dana prije Dianine tragične smrti.

Britanska javnost zbog ovoga ga je smatrala nedostojnim trona, no još više kritika je dobivala Camilla. Bez obzira na sve, par se ujedinio i počeo sa zajedničkim izlascima u javnost, a 2005., nakon dozvole kraljice Elizabete, vjenčali su se. Camilla je uvijek opisivana kao njegova najveća ljubav i stijena, te osoba kojoj najviše vjeruje, što se pokazalo nakon njegove dijagnoze raka.

Ništa manje buran nije bio odnos sa sinovima Williamom i Harryjem. I dok se odnos s Williamom ustabilio posljednjih desetak godina, onaj s mlađim sinom se drastično pogoršao od 2020., kada je Harry odstupio s kraljevskih dužnosti i počeo iznositi svoje verzije prljavog veša. Iako se govori o pomirbi oca i sina, sve je uglavnom u povojima.

Još kao prijestolonasljenik, osnovao je više od 20 humanitarnih organizacija, uključujući The Prince’s Trust. Kao obožavatelj vrtlarstva, bio je pionir organskog uzgoja, prelazeći na organsku poljoprivredu još osamdesetih, a čak je i osnovao svoj grad kojeg je uredio prema svojoj ideji. Jednom prilikom se okušao kao DJ na radijskoj postaji, a glazbeno znanje je pokazao i početkom godine kada je sa streaming servisom Apple Music surađivao na izradi playliste izvođača s područja Commonwealtha povodom Dana Commonwealtha. Osim što ima vlastitih pet unuka, Charles se druži i s unucima svoje supruge, koja je jednom prilikom otkrila kako ga je često znala vidjeti kako im čita "Harryja Pottera".

Kada je stupio na prijestolje 2022., kao prvi Charles od 1685., postao je kralj koji je najduže čekao na tron u povijesti - čak 70 godina. Gledajući vladavinu svoje majke, odlučio je kako će neke stvari raditi drugačije od nje, pa je tako bio prvi vladar koji je priznao da boluje od raka, od kojeg se liječi od veljače 2024. godine. Istodobno, uoči svog rođendana povukao je veliki potez kada je službeno oduzeo sve titule svom mlađem bratu Andrewu nakon skandala s notornim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Charles je danas monarh čija se vladavina opisuje kao spoj tradicije i modernog pristupa. Iako se suočava s izazovima, bilo da se radi o zdrastvenima, političkima i obiteljskima, ostaje predan ekološkim projektima, umjetnosti i humanitarnom radu.

Njegov 77. rođendan prilika je da se podsjetimo zašto je unatoč kontroverzama i skandalima, Charles u britanskoj povijesti ostavio neizbrisiv trag kao najpripremljeniji, najstrpljiviji i možda najkompleksniji monarh moderne ere.

