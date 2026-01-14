Matt Damon svoje kćeri nikad nije izlagao javnosti, no sada ih je iznimno pokazao

Na premijeri filma "The Rip" Matt Damon je pokazao kćeri koje je dobio u braku sa suprugom Lucianom Barroso.

Matt Damon rijetko u javnosti pokazuje svoj obiteljski život, no premijera filma "The Rip" u New Yorku bila je iznimka. Slavni glumac na crveni je tepih stigao u društvu supruge Luciane Barroso i kćeri Isabelle, Gije i Stelle, pruživši rijedak uvid u obiteljski trenutak koji je oduševio fotografe i obožavatelje.

Posebnu pažnju privukla je 17-godišnja Gia, koja se nije ustručavala javno zadirkivati slavnog oca.

Matt Damon s kćerima - 4 Foto: Profimedia

Na snimci koja je brzo postala viralna, Gia je Mattu dobacila: "Zašto stojiš ovako?", imitirajući njegovu pomalo nespretnu pozu dok je pozirao za fotografe. Damon je sve primio s osmijehom i dodatno se našalio na vlastiti račun, ponovivši pozu i nasmijavši okupljene.

Damon i njegova supruga poznati su po tome da privatni život i djecu drže podalje od reflektora, pa je zajedničko poziranje cijele obitelji bilo pravo iznenađenje. Jedina koja je nedostajala na premijeri bila je najstarija Alexia, koju je Luciana dobila u prvom braku, a s Damonom je u odličnim odnosima.

Matt Damon s kćerima - 2 Foto: Profimedia

Dok su djevojke zablistale u elegantnim haljinama, Luciana Barroso posebno je privukla poglede u upečatljivoj crvenoj haljini, a cijela obitelj ostavljala je dojam složne i opuštene ekipe.

U nedavnom gostovanju u podcastu "New Heights" kod braće hrvatskog porijekla Kelce, Damon je otkrio kako je nekada bio tip oca koji je bio snažno uključen u raspravu o "prirodi i odgoju", ali da je danas potpuno na strani prirode.

Matt Damon s kćerima - 3 Foto: Profimedia

Matt Damon s kćerima - 1 Foto: Profimedia

"Vaša djeca dođu na svijet – taj duh, ta duša već su tu i bit će ono što će biti. Dio odgoja je jako važan; u tome ćete im pomagati, ali oni zapravo jesu ono što jesu već od samog početka", ispričao je Damon, dodavši kako nema što savjetovati Jasona, koji sa suprugom Kylie odgaja četiri djevojčice: "Nemoj slušati bilo čije savjete jer su svi drugačiji."

Iako je večer bila posvećena filmu i profesionalnim obavezama, upravo je obiteljska dinamika – i simpatično zadirkivanje kćeri – obilježila Damonovo pojavljivanje, podsjetivši da je iza holivudske zvijezde i prije svega tata koji se ne boji nasmijati samome sebi.

