Supruga rukometaša Šoštarića zbog njegove se karijere odrekla onog što joj je bilo jako važno

Supruga rukometaša Marija Šoštarića, Slovenka Tjaša Herlah, godinama je njegova najveća podrška, ali i žena s vlastitom zanimljivom životnom pričom.

Hrvatski rukometni reprezentativac Mario Šoštarić često plijeni pažnju sjajnim igrama na terenu, no jednako inspirativna priča krije se i izvan rukometnih parketa — u njegovoj obitelji i životu s partnericom Tjašom Herlah.

Tjaša Herlah je Slovenka s kojom je Mario već više od 15 godina i s kojom je izgradio stabilnu i lijepu obitelj. Par je u braku 15 godina, a zajednički život krase i njihova dva dječja osmijeha — kći Ava, rođena 2018. godine, te sin Finn, koji je stigao 2021. godine.

Mario Šoštarić i supruga Tjaša - 7 Foto: Instagram

Iako se Tjaša i Mario upoznali još kao mladi, njihova ljubav je s godinama postala samo čvršća. Mario često na društvenim mrežama dijeli trenutke s obitelji, a upravo mu je Tjaša najveća podrška u karijeri profesionalnog sportaša.

Mario Šoštarić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tjaša je po struci magistrica farmacije, no zbog zajedničkog života u inozemstvu mora se suočiti s izazovima koje donosi obiteljski život izvan domovine. Mario je u jednom od intervjua otkrio kako je ona zbog njegove sportske karijere morala privremeno odgoditi vlastite profesionalne planove, jer je prilagodba na novu sredinu zahtijevala odricanje i strpljenje.

Mario Šoštarić i supruga Tjaša - 3 Foto: Instagram

Mario Šoštarić i supruga Tjaša - 5 Foto: Instagram

"Supruga je magistrica farmacije, no ovdje ne radi. Jednostavno jezik je pretežak, ona propušta neku svoju karijeru zbog mene. I djeca su se morala naviknuti na život u tuđoj zemlji, koju su sad normalno prihvatili za svoju", otkrio je rukometaš, prenosi net.hr.

Mario Šoštarić i supruga Tjaša - 2 Foto: Instagram

Mario Šoštarić i supruga Tjaša - 4 Foto: Instagram

Mario Šoštarić i supruga Tjaša Foto: Instagram

Unatoč svim izazovima, Tjaša ostaje velika podrška svom suprugu, a njihov skladan odnos i zajedničke vrijednosti čine ih jednim od najstabilnijih sportskih parova u regiji.

