Sjećate se ove naše glumice? Viđena je nakon dugo vremena, evo kako izgleda!

Pojavljivanje Nade Rocco na zagrebačkoj špici nakon dugo vremena iznenadilo je prolaznike i podsjetilo na glumicu koja je obilježila desetljeća domaće kazališne i televizijske scene.

Zagrebačka špica navikla je na poznata lica, a jučer je jedno posebno iznenadilo javnost, ono glumice Nade Rocco.

Nada Rocco jedno je od onih imena koje ne traži naslovnice, a ipak ih zaslužuje.

Nada Rocco Foto: Josip Moler/Cropix

Nada Rocco Foto: Josip Moler/Cropix

Rođena 15. rujna 1947. u Zagrebu, glumu je zavoljela još kao djevojčica. Prve korake napravila je u Pionirskom kazalištu, a vrlo rano postala je i dio radijskog svijeta kroz dječje drame na tadašnjoj Radio-televiziji Zagreb. Talent je bio očit, a put gotovo unaprijed zacrtan. Diplomom Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu 1972. godine službeno započinje njezin profesionalni glumački život.

Nada Rocco - 5 Foto: CROPIX

Kazalište je bilo i ostalo njezina najveća ljubav. Publika je pamti po brojnim ulogama u Gradskom kazalištu Komedija, ali i po suradnjama s kazalištima Mala scena, Trešnja i Jazavac. Bila je glumica koja je jednako uvjerljivo nosila dramske, komične i glazbene uloge – bez potrebe da ikada bude glasna.

Nada Rocco - 4 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Nećete vjerovati gdje je Kate Middleton slavila rođendan, nitko nije ovo očekivao

Na filmu se pojavila još početkom šezdesetih, a posebno priznanje dobila je 1973. godine, kada je za film So nagrađena kao najbolja debitantica na Filmskom festivalu u Nišu. Ipak, široj publici njezino će lice zauvijek ostati vezano uz televiziju.

Nada Rocco - 1 Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Nada Rocco - 2 Foto: Zeljko Hajdinjak / CROPIX

Najveću popularnost donijela joj je uloga Nade Barić u seriji ''Zabranjena ljubav'', gdje je godinama bila dio svakodnevice gledatelja. Nakon toga nizale su se i druge zapažene serije – ''U registraturi'', ''Najbolje godine'', ''Larin izbor'', ''Zora dubrovačka'' – no kako su godine prolazile, Nada Rocco sve se više povlačila iz javnog života.

Nada Rocco - 3 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Manje je poznato da je paralelno s glumom gradila i glazbenu karijeru, nastupala, snimala pjesme i 1994. izdala album ''Zagrli me nježno''. Kasnije se okrenula zdravom načinu života, sirovoj prehrani, pa čak i napisala kuharicu ''Moje sirove strasti''. Publiku je iznenadila i sudjelovanjem u ''Celebrity MasterChefu'', gdje je, kao i uvijek, ostala dosljedna sebi.

Nada Rocco - 9 Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell

Nada Rocco - 10 Foto: Ivo Ravlic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Ne može seksipilnije od ovoga! Nasljednice Kardashianki u badiću pokazale milijunske gene

U privatnom životu ostvarila se daleko od reflektora. U braku je sa skladateljem Davorom Roccom, majka je dvoje djece – kćeri Barbare, koja je krenula njezinim glumačkim stopama, i sina Luke, koji je svećenik i spisatelj.

Barbara Rocco - 4 Foto: Marko Jurinec/Pixsell

Barbara Rocco - 3 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Glumi se prošle godine vratila i za spot Miroslava Škore za pjesmu ''Zastava''.

Iako je u mirovini, Nada Rocco i dalje povremeno sudjeluje u kulturnim događanjima. Živi povučeno, uživa u prirodi, obitelji i promicanju zdravog načina života.

Nada Rocco u spotu ''Zastava'' - 2 Foto: Screenshot

Nada Rocco u spotu ''Zastava'' - 4 Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Iznenađenje na profilu Filipa Juričića: Glumac objavio rijetku fotografiju sa starijim sinom

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Naš zgodni rukometni kapetan oženio je lijepu strankinju, koja je također profesionalna sportašica!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi!