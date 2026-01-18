Nećete vjerovati gdje je Kate Middleton slavila rođendan, nitko nije ovo očekivao

Kate Middleton iznenadila je mnoge načinom na koji je obilježila svoj 44. rođendan, jednostavno, diskretno i u krugu najbližih.
Na ručku joj je društvo pravila majka Carole Middleton, kao i sestra Pippa, s kojima je uživala u privatnom slavlju.
Da se princeza ondje nalazila, doznalo se zahvaljujući restoranu The Funghi Club iz gradića Hungerforda, koji se sam oglasio na društvenim mrežama. U objavi su istaknuli kako su imali čast ugostiti iznimnu gošću, naglasivši da iz razumljivih razloga nisu objavili fotografije. Djelatnici restorana opisali su Kate kao izuzetno ljubaznu, toplu i pristupačnu osobu.
''S vremena na vrijeme dogodi se nešto što cijelo mjesto ispuni dozom uzbuđenja, a ovaj je tjedan donio pravi pogodak. Prošlog petka imali smo golemo zadovoljstvo u našem malenom bistrou u Hungerfordu ugostiti doista izvanrednu gošću. Riječ je ni o kome drugome nego o samoj princezi od Walesa, Berkshireovoj Kate Middleton, koja je slavila svoj 44. rođendan u društvu majke Carole i sestre Pippe. Upravo ovdje, u Hungerfordu. Fotografije ne dijelimo (razumijete zašto), no cijeli tim koji je tog dana radio složio se u jednom: bila je iznimno šarmantna, otmjena i uživo jednako blistava kao što biste i očekivali. Gladne glasine u Hungerfordu nisu utihnule sve do duboko u subotu. Bio je to mali čarobni trenutak za naš skromni bistro — i uspomena koju nećemo tako brzo zaboraviti. Sretan rođendan'', napisali su.
Prema jelovniku, The Funghi Club nudi jednostavna i cjenovno pristupačna jela, među kojima su francuska juha od luka, svinjska terina i klasični goveđi bourguignon.
Javnost je Kate ovih dana iznenadila i prekršivši kraljevska pravila. Što je napravila pogledajte OVDJE.
