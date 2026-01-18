Redatelj hrvatskog antiratnog filma koji je dobio europski Oscar: ''Mir se ne stvara nabavom oružja''

Film Igora Bezinovića "Fiume o morte!" osvojio je europskog Oscara za najbolji dokumentarni film, uspjeh je prokomentirao i sam redatelj.

Dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!" redatelja i scenarista Igora Bezinovića osvojio je nagradu za najbolji dokumentarni film na dodjeli Europske filmske nagrade u Berlinu.

Ovaj film, kojeg je u hrvatskim kinima pogledalo oko 40 tisuća gledatelja, imao je i nominaciju za najbolji europski film, no ta je nagrada pripala norveškom ostvarenju "Sentimental Value".

Fiume o morte! - 1 Foto: HAVC

Fiume o morte! Foto: HAVC

Ovo je druga uzastopna godina da hrvatski film osvaja nagradu na europskom Oscaru, nakon što je lani film redatelja Nebojše Slijepčevića, "Čovjek koji nije mogao šutjeti" osvojio nagradu u kategoriji najboljeg kratkometražnog filma.

Ovaj veliki uspjeh prokomentirao je i sam Bezinović.

Igor Bezinović Foto: Screenshot

''Osobno meni cijela ova protekla godina jako puno znači jer je film krenuo na svoj put u Rotterdamu početkom mjeseca i od tada nisam prestao putovati s njime, tako da ova nagrada je kao nekakav šlag na tortu, možemo reći, svih tih uspjeha. Mislim da smo preko 30 nagrada osvojili u godinu dana, tako da i nismo dobili, ne mogu reći da bi bio razočaran, ali evo kad smo dobili malo ovako, imam dojam da je taj neki ciklus nagrada došao do svog vrhunca'', prokomentirao je Bezinović na konferenciji za medije.

Fiume o morte! - 1 Foto: HAVC

Nakon osvajanja nagrade u Puli, govorio je protiv militarizacije. Koliko mu je bilo bitno sad ponovno i na europskoj razini promoviti tu poruku?

''Čini mi se da kad sam bio u Puli govorio o tome, to je bilo prije skoro pol godine i da je situacija u svijetu bila još manje radikalna nego što je sada. Mislim da se sada još više govori o militarizaciji i da u Hrvatskoj zapravo se cijelo vrijeme priča o nekakvoj nabavi oružja i slično, a meni se čini da se mir ne stvara nabavom oružja nego se mir stvara kontinuiranom edukacijom i radom u kulturi i proizvodnjom ozbiljnih filmova koji imaju antiratnu tematiku.''

Film ''Fiume o morte!'' - 2 Foto: PR

"Fiume o morte!" originalan je film koji kroz izrazito inovativan stil progovara o fascinantnoj i široj javnosti nepoznatoj povijesnoj epizodi.

Nagrađivani autor Bezinović, dobitnik Velike zlatne Arene za dugi igrani film "Kratki izlet" 2017., na iznimno kreativan način propituje posljedice okupacije grada na grad i njegove stanovnike. Kako bi pronašao odgovore, autor je angažirao niz građana Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija.

Film ''Fiume o morte!'' - 1 Foto: PR

Naime, tematizira povijesni događaj u kojem je talijanski pjesnik i zagovaratelj rata Gabriele D’Annunzio prije stotinjak godina zauzeo grad Rijeku. Osvojio je niz glavnih nagrada na međunarodnim festivalima, među kojima je i festival u Rotterdamu. Bio je i ovogodišnji hrvatski kandidat za Oscara za najbolji neengleski film, no nije ušao u finalni krug.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Gdje je danas manekenka koja je sama radila šminku jer nije bilo njezine nijanse?