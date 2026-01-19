Hit-snimka iz kuhinje pobjednice MasterChefa i njezina kolege: "S nama nikad nije dosadno"

Endrina Muqaj i Jurica Jurašković nasmijali su pratitelje skečom iz kuhinje, gdje je nesporazum oko dvaju tanjura završio plesom i smijehom.

Pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj i njezin kolega kuhar Jurica Jurašković ponovno su pokazali zašto su omiljeni među pratiteljima, ovoga puta objavom zabavnog videa iz profesionalne kuhinje, koji je u kratkom roku postao hit na društvenim mrežama.

U videu pod nazivom "POV: radiš s Gen", Jurica iz kuhinje prema Endrini šalje znak s dvama prstima, jasno joj pokušavajući poručiti da mu trebaju dva tanjura. No, Endrina taj znak odmah shvaća kao poziv na ples, pa počinje energično izvoditi plesne pokrete, dok Jurica zbunjeno gleda i pokušava joj objasniti o čemu se zapravo radi. Tek kad joj pokaže tanjure, Endrina se slatko nasmiješi shvaćajući što je zapravo htio reći.

"S nama nikad nije dosadno" dodali su u opis objave, a iz komentara se vidi da su pratitelji oduševljeni njihovim duhom i energijom.

Endrina Muqaj i Jurica Jurašković Foto: Instagram

"Čovjek bi rekao da su ozbiljni kuhari", "Najjači dvojac", "Lijepo vas je vidjeti skupa", neki su od komentara.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

