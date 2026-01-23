Fotografija Kovačića i Gvardiola na oporavku skupila gotovo 90 tisuća lajkova!

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić objavili su zajedničku fotografiju iz fizikalnih terapija nakon što su ih ozljede izbacile iz sastava Manchester Cityja.

Da je najbolje u društvu obavljati zajedničke aktivnosti, pokazali su hrvatski nogometni reprezentativci i klupski kolege Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Njih dvojica snimljeni su kako zajedno obavljaju fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u sklopu oporavka od ozljeda koje su ih trenutno izbacile iz momčadi Manchester Cityja.

Na fotografiji koju su zajedno objavili, obojica su na terapijskim krevetima, što pokazuje da se klub i igrači rade puno na tome da se vrate na teren čim zdravstveno stanje dopusti.

"U ovome zajedno", napisali su igrača u opisu fotografije ispod koje su im fanovi i kolege poželjeli brz oporavak.

Gvardiol je zadobio frakturu tibije (slomljenu kost potkoljenice) tijekom Premier League utakmice protiv Chelseaja početkom siječnja 2026., zbog čega je morao na operaciju i bit će nekoliko mjeseci van terena dok se kost ne oporavi. Njegov povratak još nema točan datum, ali procjene govore o dugotrajnom oporavku koji seže do kraja sezone ili čak preko nje, zbog čega je upitan njegov nastup na Svjetskom prvenstvu ovoga ljeta.

Kovačić se, pak, oporavlja od problema s Ahilovom tetivom i komplikacija u području zgloba nakon operacije koju je imao još tijekom ljeta te je već duže vrijeme izvan sastava Cityja. I medijski i iz klupskih izvora navodi se da se još polako vraća kondiciji i radi na rehabilitaciji kako bi se priključio natjecateljskim obvezama čim njegovo tijelo bude spremno.

Obojica su se priključili Manchester Cityju 2023. godine, a koliko su se zbližili u posljednje tri godine, pokazuje i to da je Gvardiol sudjelovao u reklamnoj kampanji brenda Lunilou, kojeg vodi Kovačićeva supruga Izabel.

Fotografija Gvardiola i Kovačića kako zajedno prolaze terapiju daje navijačima do znanja da i najveće zvijezde prolaze kroz izazovne faze oporavka, ali i da njihov klub ulaže u njihov povratak kroz stručnu medicinsku i fizioterapijsku podršku.

Nedavno je otkriveno kako Gvardiol ljubi 20-godišnju studenticu veterine, s kojom se pojavio na proslavi rođendana Luniloua. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako izgleda stan Joška Gvardiola, pogledajte OVDJE.

