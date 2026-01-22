Zbog Bobana je pobjegla od kuće: Supruga zvijezde regije danas je njegova najveća podrška

Boban Rajović nalazi se u Fort Lauderdaleu zajedno sa suprugom Draganom, za koju se oženio kada još nije navršio 21 godinu.

Boban Rajović odlučio je na trenutak pobjeći od svakodnevice i suprugu Draganu odvesti na sunčani odmor u Fort Lauderdale. Popularni pjevač romantične trenutke s putovanja podijelio je i na društvenim mrežama, a jedna fotografija posebno je privukla pažnju.

Na fotografiji se Boban i Dragana nalaze na brodu, zagrljeni i opušteni, dok on suprugu nježno ljubi u čelo. U pozadini se vidi morski kanal, luksuzne jahte i palme koje dodatno naglašavaju idiličnu atmosferu floridskog raja.

"Sve", napisao je kratko u opisu objave na Instagramu s dvije fotografije s broda.

Sa suprugom Draganom, s kojom je dugi niz godina u braku, Boban ima troje djece – sina Andriju te kćeri Anđelu i Ivanu.

U ispovijesti u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" Rajović je iskreno govorio o počecima njihove ljubavi i otkrio kako je došlo do toga da je ona zbog njega pobjegla od kuće, piše Blic.

"Imao sam 20 godina kad sam se oženio – 6. prosinca je bio dan vjenčanja, a 25. prosinca sam napunio 21 godinu. Moja Gaga imala je 19 godina. Poznavali smo se otprije, njezin bratić bio mi je najbolji prijatelj u to vrijeme. Družili smo se, i dogodilo se – zaljubio sam se baš u nju. Bilo mu je malo krivo, rekao mi je: 'Od svih žena, baš si moju sestru morao izabrati.' Tu je došlo do male zbrke između nas dvojice", iskreno je ispričao Boban, otkrivši i kako je njegova supruga Dragana pobjegla k njemu.

"Drago mi je što sad mogu ispričati kako se sve to odvijalo. Njezini su bili pomalo protiv naše veze, ipak je bila mlada, a nisu me ni poznavali. Ja sam tada bio nemirnog duha. No, ljubav je učinila svoje. Počeli smo se viđati potajice, jer tada nije bilo mobitela, već samo fiksni telefon. Zvao bih njezin broj kuće i nadao se da će se baš ona javiti, a ne otac ili majka...", poručio je pjevač.

"U jednom trenutku dogovorili smo se da dođe k meni. Njezin otac mi to i danas zna spomenuti – kaže mi: 'Pobjegla je kroz prozor, vidjet ćeš kad tvoja kćer odraste pa ti napravi isto, bit će ti teško.' Danas me, naravno, i on i supruga zovu svojim. Kad je Dragana došla, zamolio sam je da ostane. Nisam više mogao podnositi tu neku zabranjenu ljubav jer njezini nisu odobravali naš odnos. I tako sam, po starom crnogorskom običaju, stavio prsten na njezin prst. Ako ga prihvati – ona je tvoja. I prihvatila je'', objasnio je.

