Nekad su bili jedan od najpoznatijih bračnih parova, a onda je njihov razlaz sve šokirao

Tom Brady poslije četiri godine progovorio je o tome koliko je razvod od Gisele Bündchen utjecao na odluku o konačnom umirovljenju.

Prije nego je svijet poznatih i slavnih zaludila kombinacija glazbene superzvijezde i najboljeg tight enda u povijesti lige američkog nogometa NFL, najpoznatiji par su čini brazilska manekenka Gisele Bündchen i vođa navale New England Patriotsa i Tampa Bay Buccaneersa Tom Brady. Stoga nije bilo čudno da je sve šokirao njihov razvod 2022., navodno izazvan jer se Brady vratio iz mirovine mjesec i pol dana nakon što ju je objavio.

Legendarni NFL igrač i sedmerostruki osvajač Super Bowla otvoreno je progovorio o svojoj posljednjoj sezoni u profesionalnom američkom nogometu te priznao koliko mu je razvod od modela utjecao na igru i odluku o umirovljenju.

Tom Brady i Gisele Bundchen - 1 Foto: Profimedia

Tom Brady i Gisele Bundchen - 8 Foto: Profimedia

Gostujući u emisiji "The Herd", Brady se osvrnuo na vlastito iskustvo dok je komentirao moguću odluku 42-godišnjeg bivšeg kolege Aarona Rodgersa o povlačenju iz NFL-a. Tom je priznao da mu je sezona 2022. bila iznimno zahtjevna zbog privatnih problema koji su se odvijali paralelno s natjecateljskim obvezama.

Tom Brady i Gisele Bundchen - 1 Foto: Afp

"Moja posljednja sezona bila je teška. Prolazio sam kroz ozbiljne obiteljske probleme i to mi je oduzelo puno energije, i fizički i mentalno", rekao je Brady, dodajući kako nakon 23 godine karijere nije imao osjećaj da mu umirovljenjem nešto ostaje nedorečeno.

Posebno je naglasio da je u tom trenutku želio promijeniti prioritete i više se posvetiti djeci: "Htio sam biti na njihovim utakmicama. Oni su već dovoljno puta gledali mene."

Tom Brady i Gisele Bundchen - 2 Foto: Afp

Tom Brady i Gisele Bundchen - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ibrahimović podijelio svoju metodu odgoja sinova: ''Ako sam ja mogao s te tri stvari, možete i vi''

Razvod Bradyja i Bündchen dogodio se usred sezone, nakon što se bivša manekenka protivila njegovoj odluci da se vrati na teren nakon osvajanja Super Bowla 2021. s Tampa Bay Buccaneersima, iako je 40 dana ranije najavio umirovljenje. Njihov brak trajao je 13 godina, a razlaz je bio jedan od najpraćenijih u svijetu sporta i showbiznisa.

Tom Brady i Gisele Bundchen - 7 Foto: Profimedia

U međuvremenu, Bündchen se ponovno udala i to za instruktora jiu-jitsua Joaquima Valentea, s kojim je nedavno dobila i dijete. Prema navodima američkih medija, Brady je bio upoznat s vjenčanjem i cijelu situaciju prihvaća mirno, fokusiran ponajviše na odnos s djecom.

Tom Brady i Gisele Bundchen - 6 Foto: Profimedia

Brady, koji je u međuvremenu postao stručni komentator FOX-a za nedjeljne utakmice i manjinski vlasnik Los Vegas Raidersa, u emisiji se dotaknuo i savjeta koje bi dao igračima koji razmišljaju o umirovljenju. Naglasio je da je povlačenje iz profesionalnog sporta iznimno teško, ali da se sezona ne smije igrati napola.

Tom Brady i Gisele Bundchen - 4 Foto: Profimedia

"Ako se ne možeš u potpunosti posvetiti, onda sezona nikada neće završiti kako treba", poručio je, dodavši da samo potpuna predanost daje momčadi šansu za uspjeh, posebno kada je riječ o startnom quarterbacku.

Tom Brady i Gisele Bundchen - 5 Foto: Profimedia

Iskrenim istupom Brady je još jednom pokazao da se i najveće sportske ikone suočavaju s teškim privatnim trenucima i da ponekad upravo oni presude kraj jedne velike karijere.

Gisele je nedavno pokazala kako izgleda 10 mjeseci od rođenja sina s Valenteom, a fotke pogledajte OVDJE.

Brazilska manekenka nedavno je prošetala u Schiaparellijevoj haljini, koju je nosila i regionalna zvijezda Aleksandra Prijović. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kraljica bikinija vratila se prirodnom izgledu nakon brojnih zahvata: "Sada izgledaš puno mlađe!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Katarina Baban vratila se u vrijeme kada su se snovi počeli ostvarivati: "Ta godina je bila čudo!"

Pogledaji ovo Nekad i sad Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive

Pogledaji ovo Celebrity Kako je moguće da ovako izgleda u 48. godini? Badić-fotke milijunašice ostavljaju bez riječi