Kolinda iz drugog kuta: Nova snimka otkriva detalje skoka u ledeno more na Antarktici

Hrabri skok Kolinde Grabar-Kitarović u ledeno more na Antarktici dobio je novu dimenziju, pojavila se snimka koja pokazuje detalje koje dosad nismo vidjeli.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je privukla pozornost javnosti, ovoga puta zahvaljujući novoj snimci koja njezin hrabri skok u ledeno more na Antarktici prikazuje iz potpuno drukčijeg kuta.

Video koji kruži društvenim mrežama otkriva trenutke koje dosad nismo imali priliku vidjeti.

Kolinda Grabar Kitarović - 1 Foto: Instagram Screenshot

Na snimci se vidi kako Kolinda, bosonoga, stoji na samom rubu gumenog čamca dok je oko struka osigurana konopom, koji čvrsto drži član posade. Upravo taj kadar jasno pokazuje koliko je pothvat bio zahtjevan, ali i koliko je sve bilo pažljivo organizirano zbog ekstremnih uvjeta.

Također, vidljivo je da je bivša predsjednica iz ledenih dubina izronila gotovo odmah, a pritom je podignutim palčevima dala do znanja da je avantura uspješno odrađena. Osmijeh i gesta oduševili su brojne pratitelje, koji u komentarima hvale njezinu hrabrost i avanturistički duh.

Inače, prvi video objavljen je prije nekoliko dana, a brojni su mislili da je u pitanju umjetna inteligencija. Ipak, na skok su se odlučili i drugi s ekspedicije te je vrlo brzo postalo jasno da je sve istinito.

Podsjetimo, Kolinda je na Antarktici s našim travel influencerom Kristijanom Iličićem.

Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 8 Foto: Instagram

Kako izgleda njena soba na brodu na kojem borave, pogledajte OVDJE.

Galerija 5 5 5 5 5

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje''

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Što je mezcal? Luka Nižetić iz Meksika se vraća s trajnom uspomenom!