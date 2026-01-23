Što je mezcal? Luka Nižetić iz Meksika se vraća s trajnom uspomenom!

Luka Nižetić pobjegao je na sunčani odmor u Meksiko, a osim predivnih uspomena kući će ponijeti i novu tetovažu s posebnim značenjem.

Pjevač Luka Nižetić ovih dana puni baterije daleko od svakodnevice – i to u sunčanom i živopisnom Meksiku.

Popularni glazbenik na društvenim mrežama dijeli kadrove s putovanja, koji odišu opuštenošću, street style estetikom i ljubavlju prema meksičkoj kulturi.

No osim razgledavanja i uživanja u atmosferi Mexico Cityja, Luka je s odmora ponio i trajnu uspomenu. Otkrio je kako se tijekom boravka u Meksiku odlučio na novu tetovažu na nozi. Tetovirao je rečenicu ''mezcal para todos'', što u prijevodu znači ''mezcal za sve''.

Luka Nižetić u Meksiku - 1 Foto: Instagram

Mezcal je tradicionalno meksičko alkoholno piće koje se proizvodi od agave, a poznato je po svom specifičnom, dimljenom okusu i dubokoj povezanosti s lokalnom kulturom. Čini se da je Luka u potpunosti prigrlio meksički duh, a nova tetovaža savršeno se uklapa u njegov opušteni, putnički vibe.

Luka Nižetić u Meksiku - 8 Foto: Instagram

Luka Nižetić u Meksiku - 7 Foto: Instagram

Luka Nižetić u Meksiku - 6 Foto: Instagram

Fanovi su oduševljeni fotografijama i simbolikom tetovaže, a jedno je sigurno – Luka se s toga putovanja vraća bogatiji za još jedno nezaboravno iskustvo i priču koju će pamtiti cijeli život.

Luka Nižetić u Meksiku - 3 Foto: Instagram

Luka Nižetić u Meksiku - 2 Foto: Instagram

Luka Nižetić - 1 Foto: Instagram

Nedavno je kupio brod, o čemu više pročitajte OVDJE.

Zbog kojeg se pjevača počeo baviti glazbom? Zanimljiv odgovor možete pronaći OVDJE.

