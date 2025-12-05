Luka Nižetić o svojim glazbenim počecima: ''Zbog njega sam se počeo baviti glazbom...''

Svestrani domaći glazbenik, Luka Nižetić, gostovao je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo! KIDS radiju, gdje ga je ugostila najšarmantnija mala voditeljica Maša.

Budući da je poznat i po kulinarskom talentu te da ima restoran u Komiži, Maša je Luku odmah suočila s pitanjem što nikada ne bi stavio na svoj jelovnik.

"Problem je što ja sve volim. Primjerice, jako volim fileke, većina ih ljudi ne voli, ali bih čak i to stavio na svoj meni", rekao je.

"Tko bolje kuha, ti ili mama?", upitala ga je najmlađa voditeljica u Hrvatskoj.

"Moja mama toliko dobro kuha da to nije normalno. Sve što sam zapravo naučio u kuhinji, naučio sam od svoje mame", kazao je bez razmišljanja.

Luka Nižetić - 3 Foto: Gordan Svilar/bravo! KIDS

Kad ga je pitala voli li više glazbu ili kuhanje, Luka joj je prvo duhovito odgovorio: "Najviše volim jesti", ali ubrzo je pojasnio što mu znači glazba: "Glazba je ipak prvi odabir, volim reći da me ona spasila u životu. Glazba mi je sve omogućila."

A kad je došlo pitanje o najneobičnijem mogućem duetu, popularni Splićanin je otkrio: "Neka to bude Josipa Lisac. Ona je najneobičnija od svih kojih sam se sad sjetio."

Vratio se i na svoje glazbene početke te priznao zbog koje je svjetske zvijezde zavolio pjevanje: "Michael Jackson je pjevač kojeg sam zapravo prvog uočio, pjevač zbog kojeg sam se i počeo baviti glazbom."

Nedavno je Luka izbacio singl "Pomalo", a kroz prosinac ga očekuju brojni nastupi pa je priznao i kako se opušta.

"Sva sreća da živim u prirodi. Oko mene je šuma, imam pse, tako da smo često u šetnji. A nekad volim ne raditi baš ništa. Cijeli dan ležati, gledati serije ili slušati neku dobru muziku. I to mi je možda najbolji odmor", kaže Nižetić.

Luka Nižetić - 2 Foto: Gordan Svilar/bravo! KIDS

Kako se bliži Božić, Maša ga je pitala kakva atmosfera vlada kod njega doma te je li kaos kao i kod nje.

"Kaos je, s obzirom na to da imam u familiji dva mala nećaka. Ali baš jedva čekam, jer znam da je to period godine kad smo sa sigurnošću svi zajedno i svi na okupu bar pet-šest dana. To nam je stvarno užasno bitno jer smo jedna mala, skladna familija i volimo biti zajedno", rekao je, a za kraj je otkrio i svoju novogodišnju želju.

"Samo da svi divni ljudi koji su oko mene, uključujući moju obitelj, prijatelje, tebe Mašo, budu zdravi, da budu dobro, da se možemo družiti, da možemo negdje otputovati, da možemo uživati u svim lijepim malim stvarima koje život daje. Da je spize i malo mora."

Cijelu emisiju pogledajte OVDJE.

