Od zvijezde kultnih serija do žene koja se suočila s nasiljem, ovisnostima i gubitkom

Hayden Panettiere počela je predstavljati svoje memoare u kojima se osvrnula na svoju karijeru, borbu s postporođajnom depresijom i zlostavljanju.

Ime Hayden Panettiere desetljećima je prisutno u Hollywoodu, a njezin životni put obilježen je i velikim uspjesima i dubokim osobnim padovima.

Od simpatične dječje glumice do zvijezde kultnih serija, ali i žene koja se javno suočila s ovisnošću, nasiljem i gubitkom, Panettiere je prošla put kakav rijetko tko može zamisliti, a sve to opisala je u memoarima "This Is Me: A Reckoning", koji izlaze u proljeće.

Panettiere je rođena 21. kolovoza 1989. u Palisadesu u New Yorku, a glumom se počela baviti iznimno rano – već s 11 mjeseci pojavila se u reklamama. S četiri godine dobila je prvu ozbiljniju ulogu u sapunici "One Life to Live", gdje je glumila Saru Roberts, nakon čega ju je Hollywood brzo prepoznao kao iznimno talentirano dijete, a kamera ju je, praktički, pratila cijelo djetinjstvo.

Tijekom tinejdžerskih godina nizale su se filmske uloge, među kojima se posebno pamti "Remember the Titans", u kojem je glumila uz Denzela Washingtona, kao i animirani hit "A Bug’s Life", u kojem je posudila glas te seriju "Malcolm u sredini".

Pravi svjetski proboj dogodio se 2006. godine kada je dobila ulogu Claire Bennet, neustrašive navijačice s moći regeneracije, u seriji "Heroji". Lik koji se ne može ozlijediti postao je simbol serije, a Hayden je preko noći postala globalna zvijezda. Uloga joj je donijela brojne nominacije i učvrstila status jedne od najprepoznatljivijih TV glumica tog razdoblja.

Nakon "Heroja", Panettiere je uspješno prešla u ozbiljnije i zrelije projekte. Posebno se istaknula u seriji "Nashville", gdje je glumila country pjevačicu Juliette Barnes – lik koji se, kako je kasnije priznala, u mnogočemu poklapao s njezinim privatnim borbama. Publika je pamti i po ulozi Kirby Reed u horor-franšizi "Vrisak", u kojoj se vratila 2023. godine u filmu "Scream VI", nakon višegodišnje pauze od glume.

Haydenin privatni život često je punio naslovnice. Jedna od njezinih najpoznatijih veza bila je ona s glumcem Milom Ventimigliom, kolegom iz serije "Heroji", koja je izazvala kontroverze zbog razlike u godinama, ali i zbog činjenice da su glumili romantične partnere na ekranu.

Najznačajnija veza bila je ona s ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom, s kojim je dobila kćer Kayu 2014. godine. Iako su se više puta razilazili i mirili, veza je završila, a dijete je ostalo živjeti s ocem u Europi – odluka koju je Hayden donijela zbog vlastite borbe s mentalnim zdravljem.

Naime, nakon rođenja kćeri, Panettiere se suočila s teškom postporođajnom depresijom, o čemu je otvoreno govorila u medijima, ističući koliko je važno destigmatizirati mentalne bolesti kod mladih majki. Uz to, borila se s ovisnošću o alkoholu i lijekovima, zbog čega je odlučila uzeti višegodišnju pauzu od glume.

Kasnije je priznala da joj je upravo to razdoblje spasilo život.

Njezina najteža veza bila je ona s Brianom Hickersonom, koja je završila nizom nasilnih incidenata. Glumica je javno progovorila o obiteljskom nasilju, priznajući da je godinama živjela u strahu, što je dodatno pogoršalo njezino psihičko stanje.

Jedan od najtežih trenutaka u njezinu životu bila je smrt mlađeg brata Jansena Panettierea u veljači 2023. godine. Jansen, također glumac, preminuo je iznenada u dobi od samo 28 godina. Hayden je kasnije priznala da ju je taj gubitak duboko obilježio i dodatno usporio njezin povratak normalnom životu.

Danas Hayden Panettiere ponovno gradi svoj život i karijeru, a zbog mnogih iskustva bez zadrške govori o slavi, traumi, nasilju i preživljavanju.

Pretprošle godine izazvala je zabrinutost zbog govora. Više pročitajte OVDJE.

