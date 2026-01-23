Progovorio DJ sa svadbe: Otkrivena prava istina o plesu Victorije Beckham na sinovu vjenčanju?

Saga o obitelji Beckham dobila je novi nastavak nakon što je DJ Fat Tony prvi put detaljno progovorio o neprimjerenom plesu Victorije Beckham sa sinom Brooklynom na njegovu vjenčanju.

DJ Fat Tony napokon je potvrdio točnu prirodu neprimjerenog plesa Victorije Beckham sa sinom Brooklynom na njegovu vjenčanju.

Šezdesetogodišnji DJ nastupao je na svadbenoj zabavi Brooklyna i Nicole Peltz u travnju 2022. te je javno podržao Brooklynovu verziju događaja. Nazvao je ples doista neugodnim i potvrdio da je Nicola uplakana pobjegla s prijema.

DJ Fat Tony - 2 Foto: Profimedia

Tony, dugogodišnji prijatelj obitelji Beckham, objasnio je da je, iako je smatrao da je tajming plesa bio neprimjeren, vjerovao da sami plesni pokreti nisu bili neprimjereni.

Podsjetimo da je Brooklyn (26) u eksplozivnoj izjavi na šest stranica u ponedjeljak naveo da je Victoria otela njegov prvi ples s Nicolom te da je plesala vrlo neprimjereno, zbog čega se osjećao nelagodno i poniženo.

Brooklyn Peltz Beckham - 4 Foto: Afp

Tony je otkrio da je krivac bio glazbenik Marc Anthony, koji je pozvao Victoriju na podij s Brooklynom prije nego što je izveo latinopjesmu.

U petak u emisiji "This Morning" Tony je rekao: ''Nije bilo nikakvog 'slut dropinga', nije bilo Spice Girls akcije! Evo što se dogodilo… Uglavnom, Marc Anthony je nastupao na pozornici i zatim pozvao Brooklyna na pozornicu. Brooklyn je izašao na pozornicu i u tom trenutku svi očekuju da će Nicola doći gore kako bi zaplesali prvi ples, a onda Marc zatraži da na pozornicu dođe najljepša žena u prostoriji – i kaže: 'Victoria, dođi na pozornicu.' Victoria je bila kraj pozornice, popne se gore i u tom trenutku Brooklyn je doslovno shrvan jer je mislio da će zaplesati prvi ples sa svojom suprugom, a Nicola tada napušta prostoriju uplakana. Brooklyn ostaje zaglavljen na pozornici, oni zaplešu, a Marc Anthony kaže: 'Stavi ruke na bokove svoje majke' i to je bilo u latinostilu, a cijela situacija bila je jako neugodna za sve u prostoriji…''

DJ Fat Tony - 1 Foto: Profimedia

''Radio sam jako puno zabava za Beckhamove u prošlosti i oni su vrlo bliska obitelj, koja voli plesati, zar ne? Dakle, ono što mi smatramo 'neprimjerenim' nije isto kako to Brooklyn doživljava. Ovdje se sve svodi na to kako se Brooklyn osjeća. Ako on smatra da je bilo neprimjereno i neugodno, onda je bilo neprimjereno i neugodno. Tužno je što je to jedini dio izjave na koji su se svi uhvatili i na neki način 'izbijelili' sve ostalo što se događalo. Trebalo je puno hrabrosti da netko izađe na društvene mreže kad mu se cijeli život odvija na društvenim mrežama… želio je promijeniti narativ. Cijeli život ga zovu 'nepo bebom' i govore da 'bi trebao biti zahvalan što ima to prezime'. Ali u to se rodio, znate. Mislim da ovdje svi propuštamo činjenicu da su roditelji izgubili dijete, a sin je izgubio roditelje…'' rekao je Tony.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

Victoria Beckham - 2 Foto: Profimedia

Na pitanje zašto Brooklyn jednostavno nije izjavu odnio roditeljima, Tony je odgovorio: "Sve je to već učinio. Došlo je do točke u kojoj više nije mogao izdržati i htio se distancirati, a to mu je bio način da zatvori to poglavlje. To je njegova odluka. Ne mogu zamisliti ništa gore za njegove roditelje, ali ja nisam razgovarao sa svojim ocem 30 godina zbog vlastitog shvaćanja situacije koju sam sam stvorio u svojoj glavi. I tek kad sam se pomirio s ocem, shvatio sam da moram sagledati i svoju ulogu u svemu… dakle, naravno da je to jako tužna situacija. Mislim li da će opet razgovarati? Naravno da hoće, u nekom trenutku – obitelj su. Ali buka se mora stišati, ljudi se moraju povući. Nisam znao da je na tom vjenčanju bilo dva i pol milijuna ljudi jer svi misle da su bili tamo! Svi osjećaju potrebu komentirati. I siguran sam da će se i ovime naslađivati, ali to je svijet u kojem živimo.''

Na pitanje o tome što su ljudi govorili jutro nakon vjenčanja, Tony je priznao: ''Pa znate, kad mladenka i mladoženja napuste svoje vjenčanje slomljeni, glasine se brzo prošire… i nije se puno ljudi pojavilo na brunchu, ali svi su pričali o tome i o tome koliko je taj dio bio tužan. Ali Victoria je bila gurnuta u tu situaciju i mislim da se previše toga iščitava… u smislu da je dodano previše priča. Ples je vrlo mali dio puno većeg problema.''

Brooklyn i David Beckham - 5 Foto: Afp

Tony se prije uključio i u objave kojima su se rugali mladoženjinoj tvrdnji da mu je majka otela prvi ples sa suprugom i plesala vrlo neprimjereno s njim pred svima.

Podijelio je video lika Amande (Lucy Punch) iz BBC-jeve humoristične serije "Motherland" kako divlje pleše na pjesmu ''Drank & Drugs'' Lil’ Kleinea i Ronnieja Flexa pred majkama iz škole.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 6 Foto: Afp

Video je bio opisan: ''POV: Victoria Beckham tijekom Brooklynova prvog plesa'', a Fat Tony je dodao: ''Stvarna snimka, istina je, bio sam tamo!''

Tonyjev partner Stavros Agapiou jučer je također podržao Brooklynov komentar o neprimjerenom plesu.

''Bio sam tamo i jest, govori istinu'', rekao je u komentaru na Instagramu, koji je kasnije obrisan, a Stavros je potom objavio: ''Bravo za njega što je napokon progovorio!''

