Sin Victorije Beckham otkrio što je navodno učinila na njegovom vjenčanju: ''Nikad se nisam osjećao poniženije''

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama Brooklyn Beckham progovorio je o bolnom iskustvu sa svog vjenčanja, optuživši majku Victoriju da mu je narušila jedan od najvažnijih trenutaka u životu.

Brooklyn Peltz Beckham tvrdi da je njegova majka Victoria ukrala prvi ples njega i supruge Nicole Peltz te se prema njemu ponašala vrlo neprikladno.

Najstariji sin Victorije i Davida, 26-godišnji Brooklyn, u ponedjeljak se oglasio na Instagramu eksplozivnom izjavom u kojoj je iznio šokantne optužbe vezane uz svoje vjenčanje iz 2022. godine.

Victoria i Brooklyn Beckham - 4 Foto: Profimedia

Brooklyn je rekao da se osjećao poniženo nakon što ga je njegova majka (51) spriječila da zapleše s novopečenom suprugom, inzistirajući da umjesto toga zapleše s njom.

Iako su mladenci planirali vrlo romantičan ples, Victoria je, kako se navodi, odlučila plesati vrlo neprikladno sa svojim sinom pred 500 uzvanika.

''Moja je majka preuzela moj prvi ples sa suprugom, koji je tjednima unaprijed bio isplaniran uz romantičnu ljubavnu pjesmu. Pred naših 500 svadbenih gostiju, Marc Anthony pozvao me na pozornicu, gdje je prema rasporedu trebao uslijediti moj romantični ples sa suprugom, no umjesto toga ondje je čekala moja majka kako bi zaplesala sa mnom.''

Brooklyn Peltz Beckham na Instagramu - 1 Foto: Instagram

''Plesala je vrlo neprikladno sa mnom pred svima. Nikada se u životu nisam osjećao neugodnije ili poniženije. Željeli smo obnoviti zavjete kako bismo stvorili nova sjećanja na dan vjenčanja koja donose radost i sreću, a ne tjeskobu i sram'', dodao je.

Nicola Peltz Beckham i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Instagram

Osim toga, osvrnuo se i na dramu koja je nastala oko vjenčanice, ali iznio i ostale šokantne tvrdnje protiv svoje obitelji.

David, Victoria i Brooklyn Beckham - 3 Foto: Profimedia

