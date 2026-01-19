Skandal! Najstariji sin Beckhamovih iznio teške optužbe na račun svojih roditelja

Brooklyn Beckham prvi se put javno oglasio o obiteljskom sukobu te u opširnoj izjavi iznio teške optužbe na račun svojih roditelja, poručivši da se ne želi pomiriti s obitelji i da se napokon zauzima za sebe.

Brooklyn Peltz Beckham pokrenuo je zapanjujući napad na svoje roditelje nakon što se napokon osvrnuo na njihov dugogodišnji sukob.

Najstariji sin Davida i Victorije, 26-godišnji Brooklyn, u ponedjeljak navečer oglasio se na Instagramu objavivši izjavu na šest stranica u kojoj je rekao da nema želju pomiriti se sa svojom obitelji te da se, kako navodi, po prvi put u životu zauzima za sebe.

Brooklyn i njegova supruga Nicola Peltz (31) u središtu su ogorčenog razdora zbog kojeg su posljednjih mjeseci bojkotirali sva važna obiteljska okupljanja, uključujući i proslavu 50. rođendana njegova oca Davida.

''Godinama sam šutio i činio sve kako bih ove stvari zadržao privatnima. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su se obraćati medijima, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim u svoje ime i iznesem istinu o barem nekim lažima koje su objavljene. Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nitko me ne kontrolira – po prvi put u životu zauzimam se za sebe. Cijelog su mog života moji roditelji kontrolirali narativ u medijima o našoj obitelji. Performativne objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neautentični odnosi bili su stalna kulisa života u kojem sam rođen. U posljednje vrijeme vlastitim sam očima vidio dokle su spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da bi sačuvali vlastitu fasadu. No vjerujem da istina uvijek izađe na vidjelo'', započeo je.

''Moji roditelji neprestano su pokušavali uništiti moj odnos još i prije vjenčanja, a to nije prestalo. Moja je majka u posljednji trenutak otkazala izradu Nicoline haljine, unatoč tome koliko se veselila nositi njezin dizajn, prisilivši je da hitno pronađe novu haljinu. Tjednima prije našeg velikog dana, roditelji su me više puta pritiskali i pokušali podmititi da se odreknem prava na svoje ime, što bi utjecalo na mene, moju suprugu i našu buduću djecu. Inzistirali su da potpišem prije datuma vjenčanja kako bi se uvjeti ugovora aktivirali. Moje odbijanje utjecalo je na isplatu novca i od tada me više nikada nisu tretirali isto. Tijekom planiranja vjenčanja, moja me majka čak nazvala ‘zlim’ jer smo Nicola i ja odlučili za naš stol uključiti moju baku Sandru i Nicolinu baku Naunni, budući da obje nisu imale svoje muževe. Naši roditelji imala su vlastite stolove, jednako blizu našega'', nastavio je priču.

''Noć prije vjenčanja, članovi moje obitelji rekli su mi da Nicola ‘nije krv’ i da ‘nije obitelj’. Od trenutka kada sam se počeo zauzimati za sebe pred obitelji, trpio sam beskrajne napade svojih roditelja, privatno i javno, koje su po njihovom nalogu slali medijima. Čak su i moju braću poslali da me napadaju na društvenim mrežama, prije nego što su me prošlog ljeta iznenada blokirali. Moja je majka preuzela naš prvi ples, koji je tjednima unaprijed bio isplaniran kao romantičan ples uz ljubavnu pjesmu. Pred naših 500 uzvanika, Marc Anthony pozvao me na pozornicu, gdje je prema rasporedu trebao biti moj romantični ples sa suprugom, no ondje je umjesto toga čekala moja majka kako bi zaplesala sa mnom. Plesala je vrlo neprikladno, pred svima. Nikada se u životu nisam osjećao neugodnije ili poniženije. Željeli smo obnoviti zavjete kako bismo stvorili nova sjećanja na dan vjenčanja koja donose radost i sreću, a ne tjeskobu i sram'', otkrio je.

''Moja je supruga stalno bila nepoštovana od strane moje obitelji, bez obzira na to koliko smo se trudili biti jedno. Moja je majka više puta u naše živote dovodila žene iz moje prošlosti na načine koji su očito bili osmišljeni kako bi nas oboje učinili nelagodnima. Unatoč svemu, ipak smo putovali u London na očev rođendan, no tjedan dana smo bili odbijani dok smo čekali u hotelskoj sobi pokušavajući isplanirati kvalitetno vrijeme s njim. Odbijao je sve naše pokušaje, osim ako se ne radi o velikoj rođendanskoj zabavi sa stotinama gostiju i kamerama na svakom koraku. Kad je napokon pristao vidjeti me, to je bilo pod uvjetom da Nicola ne dođe. Bio je to šamar u lice. Kasnije, kada je moja obitelj putovala u Los Angeles, u potpunosti su odbili vidjeti me'', napisao je.

''Mojoj obitelji javna promocija i sponzorstva vrijede više od svega. Brend Beckham je na prvom mjestu. ‘Obiteljska ljubav’ mjeri se time koliko objavljuješ na društvenim mrežama ili koliko brzo si spreman ostaviti sve kako bi se pojavio i pozirao za obiteljsku fotografiju, čak i nauštrb naših profesionalnih obaveza. Godinama smo se trudili pojaviti i pružiti podršku na svakoj modnoj reviji, svakoj zabavi i svakoj press-aktivnosti kako bismo pokazali ‘našu savršenu obitelj’. No kada je moja supruga jednom zamolila moju majku za podršku u spašavanju raseljenih pasa tijekom požara u Los Angelesu, moja je majka to odbila.''

''Narativ da me supruga kontrolira potpuno je izvrnut. Veći dio života kontrolirali su me moji roditelji. Odrastao sam s ogromnom tjeskobom. Po prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, ta je tjeskoba nestala. Svako jutro se budim zahvalan na životu koji sam izabrao te sam pronašao mir i olakšanje. Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo su mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću obitelj'', zaključio je.

Špekulacije o napetosti između Brooklyna i Nicole i njegove obitelji traju već godinama, a ove objave Brooklyna odjeknule su svjetskim medijima.

