Zgodna Senegalka s riječkom vezom: Tko je ljepotica koju slušamo i u hrvatskom eteru?

Povijesno slavlje Senegala na Afričkom kupu ima i neočekivanu hrvatsku poveznicu, a vodi do glazbenice Awa Fall čija se pjesma posljednjih godina sluša i u domaćem eteru.

Ne stišava se slavlje u Senegalu nakon što je njihova nogometna reprezentacija u nedjelju navečer, u dramatičnoj utakmici, svladala Maroko s 1:0 i osvojila Afrički kup. Cijela zemlja danima slavi povijesni uspjeh, a euforiji se pridružila i jedna glazbena zvijezda s posebnom vezom – ne samo sa Senegalom i Italijom, već i s Hrvatskom.

Riječ je o Awi Fall, 29-godišnjoj pjevačici talijanskih i senegalskih korijena čija se glazba posljednjih godina može čuti i u hrvatskom eteru. Awa već danima putem društvenih mreža slavi uspjehe nogometne reprezentacije svoje zemlje, objavljujući fotografije na kojima ponosno pozira sa senegalskom zastavom i dijeli poruke zajedništva, snage i identiteta.

Awa Fall rođena je u Italiji, u Bergamu, gdje i danas živi, a korijene vuče iz Senegala. Glazbom se počela baviti vrlo rano, a danas je prepoznata kao jedno od najzanimljivijih imena europske roots reggae, dub, soul i R&B scene. Njezin stil karakterizira snažan vokal, izražena emocija i jasna društvena poruka, često inspirirana afričkim nasljeđem, ali i suvremenim problemima svijeta u kojem živimo.

Tijekom karijere nastupala je na brojnim europskim festivalima, a njezina glazba prelazi granice žanrova i država.

Posebno zanimljiva domaćoj publici jest pjesma ''Ordinary People'', u kojoj je Awa Fall ostvarila suradnju s riječkim sastavom Whiteheads, Markom Toljom te talijanskim glazbenikom Ermannom Fabbrijem.

Riječ je o skladbi koja se posljednjih godina emitirala od Sjedinjenih Američkih Država do Pakistana, a danas je, zbog globalnih društvenih i političkih okolnosti, sadržajno aktualnija nego ikad.

Poruka pjesme je jasna i snažna – govori o potrebi da se obični ljudi probude, osvijeste vlastitu snagu i shvate koliko mogu utjecati na svijet oko sebe. Upravo ta univerzalna poruka učinila je pjesmu prepoznatljivom daleko izvan europskih granica.

Temperamentna, karizmatična i autentična, Awa Fall u svojoj glazbi spaja afričku tradiciju, europsku produkciju i suvremeni društveni komentar. Njezina prisutnost na društvenim mrežama tijekom Afričkog kupa dodatno je približila publici njezinu osobnu priču – onu o ponosu, pripadnosti i povezanosti s domovinom svojih korijena.

Najbliže Hrvatskoj, Awa Fall je prošlog ljeta nastupila u Ljubljani, gdje je još jednom potvrdila status izvođačice čija energija uživo ostavlja snažan dojam.

