Nezgoda na koncertu Bijelog dugmeta: Član benda oglasio se o incidentu

Novogodišnji koncert Bijelog dugmeta na Kopaoniku, koji je okupio tisuće obožavatelja, obilježila je nezgoda na pozornici.
Goran Bregović i Bijelo dugme prvi su put nastupili na ovoj popularnoj planini, a interes publike bio je ogroman. Međutim, tijekom izvođenja jedne pjesme došlo je do općeg meteža na pozornici.
Ognjan Ogi Radivojević, Bijelo dugme - 2 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Naime, Radivojević je propao kroz pozornicu, a nakon što su regionalni mediji prenijeli da mu je pozlilo oglasio se na društvenim mrežama.
Ognjan Ogi Radivojević, Bijelo dugme - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell
"Da ne odgovaram svakom pojedinačno - nije mi pozlilo na koncertu, već sam propao kroz binu, nije prekinut koncert, nastavio sam svirati čim sam se uspravio. Skoro nitko u publici nije primijetio incident i nitko nije, traumatiziran mojim padom, napustio koncert", napisao je klavijaturist Dugmeta.
Bijelo dugme u zagrebačkoj Areni Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Bijelo dugme u Zagrebu Foto: Andrea Radmanic / CROPIX
Bijelo dugme - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
In Magazin: Goran Bregović - 1 Foto: In Magazin
