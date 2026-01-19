Nezgoda na koncertu Bijelog dugmeta: Član benda oglasio se o incidentu

Novogodišnji koncert Bijelog dugmeta na Kopaoniku, koji je okupio tisuće obožavatelja, obilježila je nezgoda na pozornici.

Novogodišnja noć na Kopaoniku, koja je trebala ostati upamćena po vrhunskoj atmosferi i hitovima Bijelog dugmeta, u jednom je trenutku dobila preokret. Klavijaturist Ognjan Ogi Radivojević doživio je nezgodu na pozornici.

Goran Bregović i Bijelo dugme prvi su put nastupili na ovoj popularnoj planini, a interes publike bio je ogroman. Međutim, tijekom izvođenja jedne pjesme došlo je do općeg meteža na pozornici.

Naime, Radivojević je propao kroz pozornicu, a nakon što su regionalni mediji prenijeli da mu je pozlilo oglasio se na društvenim mrežama.

"Da ne odgovaram svakom pojedinačno - nije mi pozlilo na koncertu, već sam propao kroz binu, nije prekinut koncert, nastavio sam svirati čim sam se uspravio. Skoro nitko u publici nije primijetio incident i nitko nije, traumatiziran mojim padom, napustio koncert", napisao je klavijaturist Dugmeta.

