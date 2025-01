Goran Bregović ekskluzivno za IN magazin o supruzi i kćerima: ''Imao sam sreće...''

Povodom turneje ''Doživjeti stotu - 50 godina Bijelog Dugmeta'', Goran Bregović In Magazinu dao je ekskluzivni intervju. U razgovoru s našom Doroteom Filipaj poznati glazbenik prisjetio se svojih prvih koraka u tom svijetu. Otkrio je i kako mu funkcionira brak na relaciji Pariz - Beograd te kako u svojim 70-ima izdržava tempo od 150 nastupa na godinu.

Da postoji i više od 365 dana u godini, Goranu Bregoviću bili bi radni. 150 ih provede svirajući, a ostatak je u svojem studiju, gdje se već 50 godina rađa njegova glazbena čarolija. Zahvaljujući njoj, jedan je od rijetkih regionalnih lica koje je prepoznato na svim stranama svijeta.

''Evo sad idem u Australiju, Novi Zeland, Japan… Tako ti krajolici promiču, samo da zapamtiš broj sobe da se znaš vratit u nju… Nije to ništa strašno. To pitanje treba postaviti rudaru, kako 365 dana budeš rudar, to je junački. A svirat, bit na pozornici 100 dana, to nije.''

''Lijepo je znat da netko iz tako malecke neprimjetne kulture može da ima publiku taki daleko, i to može nekoga ohrabrit, da se pouzda u tu malu kulturu iz koje je došao, da će otkrit i čudnije kompozitore od mene.''

Trenutačno je na turneji s Bijelim Dugmetom, povodom proslave pola stoljeća postojanja, a upravo je ova rock grupa bila početak njegove karijere.

''Sa 17 godina sam svirao bio u striptiz baru, sa 18 sam već bio u Italiji u baru snimao i onda je moja mama došla doma i odvela me kući jer sam imao problema s drogom. Onda sam studirao 4 godine i obećao mami da neću svirat jer je to njoj bilo povezano s drogom. Kad sam već krenuo bio u škole, trebao sam da predajem filozofiju djeci u srednjoj sam napravio prvu ploču Bijelog Dugmeta.''

A ostalo je povijest.

''Radim u Beogradu, ne mogu u Parizu, ja sam lokalni kompozitor, čim se mrdneš odavde, ja ne vidim ništa više. Ja sam jednu od svojih možda najboljih ploča, za vrijeme rata soundtrack Arizone Dream počeo da radim u Parizu i bez obzira što sam bio u najboljem studiju, u najboljim uslovima. Samo sam se pokupio i otišao u sred rata u Beograd da napravim tu ploču.''

Bregovićeva supruga Dženana Sudžuka ima stalnu adresu u gradu ljubavi, a njegov život na dvije relacije nikada nije bio problem u 32-godišnjem braku.

''Imao sam sreće da imam suprugu koja… Kad bi joj ja sad rekao idemo da gledamo TV - bilo bi stvarno? alo šta ti je? Nisam kod nje nikad imao osjećaj naročitog kompromisa. Inače, kad pogledaš sa strane, ljudi se vole na različite načine, nikad ne bi reko, on je bije, oni sve vole. Na različite načine se ljudi vole, vjerojatno postoji i ovaj način.''

Ponosan je otac četiriju kćeri, od kojih su tri krenule umjetničkim koracima.

''Jedna je završila Likovnu akademiju i radi skulpture od metala, nije baš za djevojku. Ova druga je studirala modni dizajn i mislim da joj je dosadilo, želi početi raditi, a ova najmlađa studira jedina normalan fakultet, psihologiju, ali pravi nokte, ona je nail artist.''

I dok je mnogima on glazbeni idol, njegov mu se pojavio na vratima prije nekoliko godina. Naime, pri koncertu u Beogradu, Eric Clapton izrazio je želju upoznati Bregovića.

''Onda se odjednom pojavio, da je Scorsese poklonio moju ploču "Za vješanje" i da otkad kupuje moje ploče. Ne bi nikad čovjek rekao da se oni osvrću na nas jel tko bi rekao.''

Bregovićev opus među onima je koji su regionalnu glazbu smjestili na svjetsku scenu.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Tko je zapravo diskvalificirana pjevačica? Već smo je slušali na Dori prošle godine

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Zanimljivosti Svi se pitaju je li Fenksta novi Baby Lasagna? Pogledajte njegove nastupe iz Supertalenta!