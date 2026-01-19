Princ Harry pojavio se na sudu u Londonu: Počelo je suđenje koje potresa britanski medijski sustav

Princ Harry vratio se u London kako bi svjedočio na početku suđenja u slučaju protiv izdavača Daily Maila.

Princ Harry pojavio se na Visokom sudu u Londonu, gdje je započelo jedno od najvažnijih suđenja vezanih za privatnost i medije u posljednjih nekoliko godina.

Odbjegli sin kralja Charlesa prvi je svjedok u desetotjednom sudskom postupku protiv Associated Newspapersa, izdavača Daily Maila i The Mail on Sundaya.

Harry je tužbu pokrenuo zajedno s barunicom Doreen Lawrence, Sir Eltonom Johnom, njegovim suprugom Davidom Furnishom, Elizabeth Hurley, Sadie Frost i bivšim političarem Sir Simonom Hughesom. Skupinu izdavača optužuju za niz nezakonitih radnji, uključujući hakiranje telefona, prisluškivanje fiksnih linija te neovlašteno pribavljanje privatnih podataka poput medicinskih i financijskih informacija.

Navodne nezakonite aktivnosti, prema tvrdnjama tužitelja, događale su se još od 1997. godine, a uključivale su i angažiranje privatnih istražitelja. Jedna od težih optužbi, ona o naručivanju provala u privatne nekretnine, ranije je odbačena na sudu.

Associated Newspapers odbacuje sve optužbe, tvrdeći da su neistinite i neutemeljene, te je sudu dostavio snažnu obranu svog novinarstva. Suđenje, čiji se ukupni trošak procjenjuje na oko 38 milijuna funti, privuklo je veliku pozornost javnosti i medija.

Princ Harry doputovao je iz Kalifornije kako bi osobno prisustvovao početku postupka, a tijekom cijelog dana trebao bi davati iskaz. U sudnici se pojavio u tamnoplavom odijelu, sjedeći uz ostale tužitelje dok je njihov odvjetnik David Sherborne iznosio uvodnu riječ.

Slučaj se uvelike oslanja na navode bivšeg privatnog istražitelja Gavina Burrowsa, koji je navodno priznao nezakonite radnje, no on danas tvrdi da nikada nije radio za izdavača te osporava autentičnost izjave koja mu se pripisuje. Burrows bi trebao svjedočiti početkom veljače iako je zatražio da to učini putem videoveze iz inozemstva.

Nakon što tužitelji iznesu svoj slučaj, sud će saslušati više od 40 svjedoka koje predlaže obrana. Presuda se očekuje kasnije ove godine.

To suđenje dodatno naglašava dugogodišnji sukob princa Harryja s britanskim tabloidima, ali i šire pitanje granica novinarstva, privatnosti i odgovornosti medija u modernom dobu.

